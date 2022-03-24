طريقة عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة وبمواد طبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الصلصال من الألعاب المميزة، التي يفضلها جميع الأطفال وتلفت انتباههم بسبب ألوانها المتنوعة من الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق وسهولة تشكيلها ما يجعل الكثير من الأمهات تبحث عن طريقة عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة لضمان جودتها وعدم احتوائها على مواد مصنعة أو سامة.

طريقة عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة

وعن طريقة عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة يمكن استخدام المواد الطبيعية لتكون صحية على الأطفال عند اللعب بها وعدم التعرض لمشاكل بسببها، من خلال عدة مكونات بسيطة، نرصدها لكم في السطور التالية بالتفاصيل.

مكونات الصلصال في المنزل

- كوب دقيق.

- كوب ماء.

- نصف كوب ملح.

- ملعقتان نشا.

- ملعقتان من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من زيت الطعام سواء زيت زيتون أو نباتي.

- ألوان طعام يمكن شراؤها من العطار.

- نصف ملعقة من الشبة المطحونة حيث يتم استعمالها كمادة حافظة للاحتفاظ بالصلصال لمدة أطول.

- يمكن استخدام جليتر.

طريقة عمل الصلصال

- يمكن عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، حيث يتم وضع جميع المكونات من الدقيق والماء والملح وعصير الليمون والزيت والشبة في وعاء، وترك ألوان الطعام لحين الانتهاء من عمل العجينة والجليتر.

- خلط المكونات جيدا سواء يدويا أو بالخلاط الكهربائي، حتى تصبح ممتزجة ببعضها جميعا.

- بعد خلط المكونات سويا يتم وضعها داخل وعاء على نار متوسطة الحرارة.

- يجب الاستمرار في التقليب لمدة تقريبا 10 دقائق، أي عندما يكون الخليط يشبه العجينة.

- يتم تقليب الخليط باستخدام ملعقة خشبية من أجل التماسك جيدا، وتتجمع في كتلة واحدة حتى تصبح جاهزة للاستخدام وتشكيلها كرات.

- بعد ذلك رفع الخليط أي العجينة من على النار وتركها دقائق قليلة.

- في المرحلة التالية يتم تقسيم العجينة إلى شكل كرات متوسطة

- تجهيز ألوان الطعام في هذه المرحلة ووضعها على العجينة حسب الرغبة ويمكن خلط لونين على بعض للوصول إلى لون ثالث مثل الأحمر والأصفر يعطي البرتقالي، ولكن يجب العلم أن هناك ألوان سائلة وألوان بودرة فالأولى يمكن وضعها على العجينة مباشرة أما البودرة يجب أن وضعها على ماء حتى تذوب ثم استخدامها على الخليط.

- يجب اتخاذ الحذر بغسل اليد عن وضع كل لون على العجينة حتى لا يختلطون ببعضهم.

- يمكن حينها تقديمها للأطفال للعب بها.

- الاحتفاظ بالعجينة يكون من خلال وضعها في كيس بلاستيك ووضعها في الثلاجة أو الفريزر، حتى يمكن استخدامها مرة أخرى، حيث إن الصلصال المصنوع في المنزل يكون مرنا ولا يجف سريعا مثلما يباع بالخارج.

- لعبة الصلصال المصنوع في المنزل يكون مثل ما الموجود في المحال، ولكنه أكثر أمانا وصحيا لأنه من مواد طبيعية بعكس الآخر قد يحتوي على مواد غير صالحة للأطفال، خاصة أن الطفل قد يخطئ ويضع يديه في فمه خلال اللعب، وهو ما يمكن أن يعرضه لمشاكل صحية.