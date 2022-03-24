الإعلامية بسمة وهبة بالفستان الأبيض.. والجمهور في حيرة: «لو بتفرجينا شكرا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الإعلامية بسمة وهبة بالفستان الأبيض عددًا من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ كانت ترتدي فستان زفاف ناصع البياض، مع طرحة طويلة تشبه الفستان، وتسريحة شعر«ذيل الحصان».

الإعلامية بسمة وهبة بالفستان الأبيض

والتقطت الإعلامية بسمة وهبة بالفستان الأبيض عددًا من الصور المختلفة، إذ كانت تنظر في المرآة، أو إلى الجانبين وهي مرتدية فستان الزفاف المرسخ بالورود البيضاء الصغيرة، وفي الطرحة أيضًا.

وعلقت على بروفة صورها بفستان الزفاف قائلة: «تراني ماذا أفعل هنا.. عذرًا لن أبوح فالذكرى نائمة لن أوقظها».

ولاقت الصور الآلاف من العجاب والتعليقات من قبل المتابعين، إذ أصبحت محل جدل وحيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فيعتقد البعض أنه إحياء ذكرى لزواجها، أو تخضع لجلسة تصوير بفستان زفاف.

وتساءل العديد من المتابعين عن سبب ظهور بسمة بفستان الزفاف، أو نشرها لها، ولكنها لم تصرح بشيء والتزمت الصمت وعدم توضيح ذلك، وكان من أبرز التعليقات: «أتوقع إحياء لذكرى زواجها، تستاهل السعادة.. أكيد بتجربي فستان توريهولنا شكرًا».

استعداد الإعلامية بسمة وهبة لبرنامج العرافة

وتحضر الإعلامية بسمة وهبة لتقديم الموسم الثاني من برنامج العرافة، الذي يقدم في رمضان على فضائية المحور، والذي تستضيف به نجوم من الرياضة والوسط الفني، كما يكشف البرنامج العديد من الأسرار التي تخص الضيف، منهم من يتقبل الأشياء الموجهة إليه، وآخرون قد يعترضون.

وتستعين الإعلامية بسمة وهبة بإحدى الشخصيات من وراء الحجاب، والتي تواجه الضيوف بأسرار لا يعلمها أحد، بالإضافة إلى بعض المشكلات التي تعرضوا لها في الحياة في مختلف الأعمار.

وعرض برنامج العرافة في رمضان الماضي بعض لاعبي كرة القدم، وعددًا من النجوم أبرزهم ريم البارودي، محمود كهربا نجم النادي الأهلي سابقًا، مايا دياب، والملحن عمرو مصطفى.