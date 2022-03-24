الامارات | «الظفرة لصيد الكنعد» تشهد منافسات قوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الظفرة لصيد الكنعد» تشهد منافسات قوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان الظفرة البحري بدورته 13 مسابقاته وفعالياته المتنوعة، التي تقام في شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بدورتها الثانية، منافسات قوية بين المشاركين، مسجلة 420 مشاركاً من المواطنين والمقيمين والزوار، وضمن فئتي الرجال والنساء، فيما يستمر باب التسجيل في البطولة إلى 26 مارس الجاري.

وتستقبل البطولة مشاركات المتسابقين في شاطئ مدينة المغيرة بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي يومياً من التاسعة صباحاً وإلى الثامنة مساءً.

وخُصصت للمحطة الختامية لها 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء، بقيمة 920 ألف درهم، إذ خصص لكل فئة 10 مراكز، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع إلى العاشر.

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