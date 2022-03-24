توقعات الأبراج وحظك اليوم 24/3: سفر وخروج لهذا البرج.. وطاقة إيجابية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

عاطفياً: تحتاج إلى السفر أو الخروج، والهروب من التفكير في مستقبلك مع شريكك.

مهنياً: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

برج الثور

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

برج الجوزاء

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

مالياً: ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

برج السرطان

عاطفياً : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

برج الأسد

عاطفياً: تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك والإهتمام به.

مهنياً: تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.

مالياً: فتتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.

برج العذراء

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك، مما ينعكس بالإيجاب على علاقتكما.

مهنياً: يوم رائع على الصعيد المهني، تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

برج الميزان

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

برج العقرب

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

برج القوس

عاطفياً: ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.

مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

برج الجدي

عاطفياً: تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية، ولكن تحلى بالهدوء لتجنب الوقوع في المشاكل.

مهنياً: حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت، لإثبات ذاتك في مكان عملك.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

برج الدلو

عاطفياً : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

برج الحوت

عاطفياً : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: ستواجهك مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.