فاتورة فتاة في عيادة تجميل 43 ألف جنيه تثير الجدل على فيسبوك: "ليه وعملت إيه!"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لفاتورة بإجمالي 43350 جنيها، لإحدى الفتيات اللاتي خضعن إلى إجراء عدد من الجلسات التجميلية بأحد صالونات التجميل، وهو ما أثار حالة من السخرية.

وسخر عديد من رواد مواقع التواصل من الفاتورة، وجاءت أبرز التعليقات، إذ قالت سمر: "ومالها صبغة باليت قصرت معاكو في حاجة"، وسخرت أخرى: "أنا استشورت شعري وقصيته بـ30 جنيه".

وعلقت مريم: " بصراحة الأسعار أوفر جدا أنا عملت ما يكاب لفرح صاحبتي بـ400 جنيه". وقالت دعاء: "دي عاملة رأسها كلها، دي جابت رأس جديدة".

وكتب أحمد: "تحديد شفايف إيه بـ150 جنيه، دا أنا لو هصور أرض مش هدفع كل ده".

وتساءل عديد من رواد مواقع التواصل عن معاني الأشياء في الفاتورة خصوصا مع ارتفاع سعرها، وهي كالتالي:

- مايكروبلدينج: هي تقنية تاتو تجميلية خاصة، تعمل على ملء الفراغات في الحاجب ليبدو أكثر كثافة مما كان عليه، وعلى عكس تاتو الحواجب التقليدي.

- سشوار بيبي ليس: هي مكواة لفرد الشعر تلجأ إليها كثير من الفتيات.

- تركيب هير باي: هو جهاز تاتو حواجب ثري دي للحواجب فقط يدوم لمدة عام.

- تحديد شفايف: هو أحد أبرز العمليات التي تعتمد على فكرة إضافة صبغات ذات مواصفات خاصة إلى حدود الشفايف بدقة كبيرة و بأجهزة متخصصة.

- توريد خدود بالليزر: يعتبر أحدث الطرق التي تلجأ إليها كثير من النساء ذات الخدود داكنة اللون، للحصول على خدود وردية اللون.

- هاي لايت الوجه: أو مايعرف باسم "إضاءة الوجه"، هو نوع من المكياج يمكن أن يكون ذهبي أو أصفر أو أزرق أو أخضر أو برونز أو على لون الدرجة الطبيعية، ويكون تحت العيون، أو ما بين الحواجب.

جلسة علاج ماسك البشرة: من التقنيات التي تساعد على تحسين مظهر البشرة، والتخلص من علامات التقدم في السن والتجاعيد وتعيد بناء مستويات الكولاجين.

- صبغة الشعر: تلجأ كثير من السيدات إلى تغيير ألوان شعورهن لكسر الروتين وإضافة لمسة جديدة.