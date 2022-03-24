مكرمات من الرئيس السيسي: لحظات لا تنسى

القاهرة - سمر حسين - أعربت إقبال فايز، الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها على خلفية احتفاليته بالأمهات المثاليات، مشيرة إلى أن لحظة تكريمها من قبل رئيس الجمهورية لا تنسى في حياتها، بعد سنوات طوال من التعب والشقاء.

فايز: زوجي أثناء علاجه راح لربنا

وأضافت «فايز»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها قد تزوجت في سن صغير لرجل كان مسؤولا عن أسرة كاملة من والدته وأشقائه، ومعه تعلمت الحب والصبر، «جوزي عمل حادثة ومخلتش عليه حاجة في الدنيا، وبعدين راح عند ربنا».

وأوضحت أنها في أعقاب ذلك سعت لتربية بنتيها في سن صغير، ونجحت في إيصال أبنائها إلى التفوق والرقي بالدراسة، «كانت بالنسبة ليا فخر ومتربيه كويس، وربتها على الأمانة والحب للكنيسة، وطلعوا البنتين حلوين وعارفين ربنا وبيصلوا وعارفين الصح والغلط».

وأكدت أنهم في مرحلة الثانوية العامة ساعدهم شقيقها حتى نجحت كريستين في الثانوية العامة والتحقت بكلية التجارة، فيما تفوقت كاترين والتحقت بكلية الصيدلة، «في الوقت ده عانيت وكنت بروح بين القاهرة وقنا كتير، وفي الوقت ده الفترة مكنتش كويسة، وأنا معنديش مميزات أنا أم عادية، وربنا أكرمني من عنده واللي حصل النهاردة معجزة ربنا عملهالي».

من جانبها، قالت إحدى المكرمات من الرئيس السيسي، إنها كانت تقوم بتربية أبنائها وبعد ذلك رحلت شقيقتها عن الدنيا وتركت لها طفلتان، ونجحت في إخراج محمد ابن شقيقتها من كلية نظم ومعلومات وبسمة معهد إدارة وحاسبات، كما أن لديها ابنه تدعى آية من أصحاب الهمم، وهي بطلة عالم في رفع الأثقال.

أول حالة شلل دماغي

وتابعت: «آية كانت أول حالة شلل دماغي تحصل على تلك الشهادة على مستوى العالم العربي، وبفضل الله دخلتتها مسابقة ونزلتها المسابقة وخدت أول جمهورية وفي تاني مسابقة خدت شاعرة النيل، وثالث مسابقة شاعرة النجمة الدهبية».