طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر.. خطوات سهلة «زي الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر.. وصفة تبحث عنه العديد من ربات البيوت، رغبة منها في تحضير عجينة الطعمية بدلًا من شرائها جاهزة من المطاعم، وهو ما نستعرضه لكي خلال السطور التالية، حسب ما قدمت الشيف هالة فهمي، في برنامج «سفرة وطبلية»، المعروض على شاشة «صدى البلد»، لإعدادها في دقائق معدودة.

طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر

- المقادير:

3 حبات من البصل الأبيض

2 كاس من الكوب الأخضر

لفة من الكزبرة الخضراء

لفة من البقدونس الطازج

4 فصوص ثوم مهروس

6 أكواب زيت للقلي.

ملعقة كمون

ملعقة كزبرة

ملعقة ملح

ملعقة بيكنج باودر

طريقة تحضير الطعمية بالفول الأخضر

انقعي الفول داخل الماء لمدة ليلة كاملة.

افرمي البصل حتى يصبح ناعمًا.

ضعيه في الخلاط الكهربائي مع الفول الأخضر والبقدونس والكزبرة والثوم.

اضربيهم على سرعة متوسطة لعدة ثواني.

ضعي الملح والبهارات والبيكنج باودر على الخليط.

ضعي الزيت وسخنيه على النار.

شكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

ضعيها في الزيت الساخن لمدة 3 دقائق، وقلبيها على الجانبين.

ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق ناشف للتخلص منه.

عجة بعجينة الطعمية

- المقادير:

3 كوب عجينة طعمية

5 بيضة

فلفل حار

فلفل رومي

كمون

بصل

طماطم

نصف كوب دقيق

ملعقة بيكنج بودر

ملح

زيت بهارات

طريقة تحضير عجة بعجينة الطعمية

افرمي البصل والفلفل الرومي والطماطم.

ضيفي إليهم الدقيق والبيكنج باودر.

ضيفي البهارات والملح والفلفل والبيض والكمون مع ربع كوب الزيت، وعجينة الطماطم، وقلبي الخليط.

صبيهم في إناء بايركس مدهون بالزيت وضعيه في الفرن.

بيتزا بالطعمية

- المقادير:

800 جرام دقيق

200 جرام دقيق سيمولينا ناعم

14 جرام خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر بني

650 مل ماء

الحشو:

سلطة طحينة

طعمية

مخلل لفت أحمر

شطة

جرجير

كرات موتزاريلا

- طريقة تحضير بيتزا بالطعمية

اخلطي الدقيق وضيفي إليه الماء والخميرة والسكر وقلبيهم جيدًا.

في الخطوة التالية اتركي العجينة حتى تتخمر، ثم إفرديها.

ضعي الطعمية والطحينة والمخلل والشطة على الوجه.

إفردي الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم ضعيهم في الفرن.