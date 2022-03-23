موضة صيف 2022.. فساتين وبدل وسترات غريبة: تناسب كل الأذواق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع استقبال فصل الربيع، يستعد معظم الأشخاص للبحث عن أحدث صيحات فصل الصيف، إذ يفضل أجواءه العديد من الأشخاص، نظرًا للتمكن من الذهاب للرحلات الصيفية والأماكن الساحلية المختلفة، إلى جانب ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان المتنوعة، ومؤخرًا تصدر تريند محرك البحث الشهير «جوجل» البحث عن صيحات موضة صيف 2022، من قبل الكثيرين، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

موضة صيف 2022

وبحسب ما استعرضت مجلة cosmopolitan الدولية المهتمة بشئون المرأة، نعرض خلال هذا التقرير أبرز صيحات موضة 2022، والتي أطلقت من قبل مجموعات من شركات الأزياء العالمية الشهيرة.

وتضمنت أزياء فصل الصيف هذا العام العديد من الصيحات الجديدة والمبتكرة، والتي جاءت متنوعة سواء من ناحية الخامات المستخدمة، أو الألوان الزاهية، لكن اللون الأبيض حاز على أغلبية التصميمات، ما بين الفستاتين المفتوحة، السترات، و«البدل».

ملابس ذات تصميمات مريحة

وحسب ما ذكر العديد من مصممين الأزياء القائمين على تلك الصيحات الجديدة، أنه جرى تصميمها لهدف أساسي وهو الشعور بالراحة والاسترخاء عند ارتداءها، والتي تتناسب مع كافة الأجسام، والأذواق، والمناسبات أيضًا، ما بين الذهاب إلى الشاطىء، وحتى السهر في حفلات ليلية.

في حين لجأ بعض المصممون الآخرون إلى استخدام الأقمشة اللامعة في تصميماتهم دون الحاجة إلى وضع الترتر والخرز اللامع، لأنهم يروون أنها غالبًا ما تكون ضارة بالبيئة، وبدلًا من ذلك جرى استخدام الستان اللامع وغيره من الأقمشة الأخرى، في تصميم بعض الفساتين، والتي تعطي رونقًا جذابًا عند ارتداءها.

فيما اتسمت فساتين أخرى ببساطة تصميماتها، مع أقمشتها الناعمة، التي تلائم الطقس الحار.

واتسمت أزياء أخرى بغرابتها بعض الشيء، فإلى جانب تصميماتها من الألوان الزاهية المتداخلة، إلا أن أشكالها لم تكن مألوفة أيضًا، والتي يظهر من بينها على سبيل المثال، الفستان على يمين الصورة، المصمم على شكل مستويات مدرجة ذات ألوان ووود متداخلة.