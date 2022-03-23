طريقة سلق ورق العنب المعلب والطازج.. وصفات مختلفة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ورق العنب من الأطباق التي تلقى إقبالًا كبيرًا على السفرة المصرية، إذ يهوى تناوله الكثير من الأشخاص، خاصة خلال شهر الصوم، لذلك نقدم لكي طريقة سلق ورق العنب، حسب ما قدم الشيف أسامة السيد، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة سلق ورق العنب

1- ورق العنب المعلب.

ضعيه داخل ماء مغلي حتى تتخلصي من المواد الحافظة به.

في الخطوة التالية صفيه جيدًا من الماء، حتى يصبح جاهز للاستخدام.

2- ورق العنب الطازج.

- الطريقة الأولى

ضعيه داخل ماء مغلي دون أن يُقص العنقود.

يصفى جيدًا من الماء.

ضعيه داخل ماء مثلج، وقطعي العنقود حتى يصبح جاهز للاستخدام.

- الطريقة الثانية

قصي العنقود ثم يُلف ورق العنب رول، ويوضع داخل زجاجة بلاستيكية.

تُكرر الطريقة حتى تتملىء الزجاجة نهائيًا ويتم التخلص من الهواء الذي بداخلها.

غلفي الزجاجة بكيس بلاستيكي من الخارج ثم ضعيها في الفريزر.

وعند الاستخدام قومي بقص الكيس والزجاجة من الوسط، ثم اغسيل ورق العنب وقومي بسلقه.

وخلال السطور التالية، نستعرض لربات البيوت عدد من وصفات تحضير ورق العنب داخل المنزل، وفق ما قدم الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ورق عنب باللحمة المحمرة

- المقادير:

ورق عنب

أرز

شوربة

صلصة طماطم

كزبرة خضراء

بقدونس

شبت

فلفل حار

بصل

ثوم

طماطم

بهارات

زعتر

جوزة الطيب

حبهان

ملح

فلفل

كمون

قرفة

نعناع

زيت ذرة

جزر

حبهان

ورق لورا

كرفس

طريقة تحضير ورق عنب باللحمة المحمرة

اسلقي اللحمة مع الجزر والكرفس وورق اللورا والبصل، وأيضًا الحبهان والملح والفلفل داخل كمية من المياه، واتركيها حتى تمام السلق، وتحصلي على مرقتها.

طريقة تحصير الحشو:

افرمي كل من الثوم والبصل والطماطم، ويتبلوا بالبهارات والشطة وزيت الذرة، والنعناع والملح والفلفل، والأرز المغسول، وقلبيهم جيدًا.

اسلقي ورق العنب في ماء ساخن.

حشو ورق العنب بالحشو.

ضعي المحشي الملفوف داخل حلة، وسط شرائح من الطماطم والبصل ولثوم ومكعبين للمرقة.

ضيفي الماء إليه وضعيه على النار الهادئة حتى تمام النضج.

قدميه في النهاية.

ورق عنب بالخلطة وزيت الزيتون

- المقادير:

ورق عنب

أرز

طماطم مفرومة

بقدونس مفروم

بصل مفروم

ملح

عصير ليمون

مرقة خضار

فلفل أسود

بصل

جزر

كرفس

طريقة تحضير ورق عنب بالخلطة وزيت الزيتون

تُخلط كل من الطماطم والبقدونس والبصل المفرومين مع الأرز.

في الخطوة التالية يُضاف كل من الملح والفلفل مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

قويم بفرد ورق العنب، وضعي عليه الخلطة، وقومي بلفه.

ثم يوضع كل من الجزر والكرفس والبصل، داخل حلة ورصي فوقهم أصابع ورق العنب.

ضعي المرقة الساخنة على ورق العنب، وعند الوصول للغليان، خفضي درجة الحرارة، واتركيه حتى تمام النضج.

قدمي ورق العنب في النهاية وزينيه بشرائح الطماطم.

ورق عنب بالدجاج

- المقادير:

ورق عنب

دجاجة مقطعة 8 قطع

سمن بلدي

جنزبيل مبشور

بصل أبيض مبشور

فصوص ثوم

طماطم مبشورة

عصير طماطم

صلصة طماطم

بهارات

مكعبات مرقة خضار

بابريكا

كزبرة ناشفة

كمون

كزبرة

بقدونس أخضر

نعناع فريش

دبس رمان

تمر هندي

عصير ليمون

طريقة تحضير ورق عنب بالدجاج

شوحي البصل مع الثوم في الزيت.

في الخطوة التالية ضيفي كافة البهارات، مع الفلفل والملح، ثم تضاف الطماطم المبشورة، وصلصلة وعصير الطماطم.

اتركي الخليط حتى يُسبك، ومن ثم ضيفي ورق العنب المقطع.

شوحي الدجاج في الزبدة، مع ورق العنب حتى تمام النضج.

ثم تضيفي التمر هندي مع دبس الرمان، والجنزبيل المبشور، والبقدونس والكزبرة.

اتركيهم حتى تتمتزج المكونات، واجرشي ورق العنب ومن ثم ضيفي قطع الدجاج.