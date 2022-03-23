فاتورة عناية بالبشرة بـ43 ألف جنيه.. صاحب مركز التجميل: «دي أقل حاجة عندي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت صورة فاتورة صادرة من أحد مراكز التجميل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية، وكانت لإحدى الفتيات اللاتي خضعن إلى إجراء عدد من الجلسات التجميلية.

فاتورة تثير الجدل

وشملت الفاتورة عددًا من الإجراءات التجميلية التي تمثلت في عمل سشوار الشعر، ميكروبليدينج، تحديد الشفاه، جلسة علاج البشرة، وغيرها وكان المبلغ الإجمالي المدفوع 43.350 ألف جنيه.

وأحدثت الفاتورة جدلًا واسعًا بعد انتشارها بين المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، والجميع في حالة من الذهول لرؤية الرقم المدفوع.

وفي هذا الصدد، واصل «هن» مع القائم على مركز التجميل لمعرفة تفاصيل الفاتورة الصادرة.

وفي هذا الصدد، علق أحمد لطفي القائم على مركز التجميل الذي خرجت منه الفاتورة الخاصة بالفتاة، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أنه من المعروف أن أفضل منتجات العناية بالشعر تكون بهذه الأسعار، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي المحدد في الفاتورة التي انتشرت، يعتبر من أقل ما يدفع في الاحتياجات التجميلية «دي أقل حاجة في المركز».

جميع العملاء تعرف بالأسعار أولًا

وتابع «أحمد»، أن العميل يعرف أولًا بالأسعار حسب احتياجته ويحدد متطلباته وفق حالته المادية، «بيعرف بتتراوح من كام وبيختار»، والفاتورة التي تداولت بشكل كبير كانت الفتاة تعرف بالأسعار قبل أن تخضع لأي إجراء بها، ولكن لا يعرف سبب نشرها لذلك.

وأضاف «لطفي» أنه يركز في عمله على شراء أفضل المنتجات التجميلية، والتي لا تسبب أثرًا سلبيًا على السيدات، «إحنا بنشتري المنتجات بالدولار فطبيعي تكون أسعارها مرتفعة»، فضلًا على أنها لا تسبب ضررًا بعد الخضوع لها.

أقل أسعار منتجات التجميل

وأشار أحمد لطفي خبير التجميل إلى أن العميلة خضعت لأقل أسعار منتجات التجميل، إذ أنه تتراوح أسعار تركيب الشعر من 30 إلى 40 ألف جنيه، والميكروبلدينج يبدأ من 1600 حتى 6000 جنيهًا، ويكون تحديد السعر بالاتفاق مع العميل وفقًا لرغبته.