فريدة الشوباشي: «المرأة المصرية طلعت جيل حمى مصر في ثورة يونيو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم في احتفالية المرأة المصرية 2022، انعكاس لاحترام المرأة المصرية وإعطائها لاعتبارها، متابعة: «أنا منحازة للرئيس السيسي منذ البداية، والرئيس وقف كتير وحمى مصر وغامر بحياته، وهو إنسان معجون بحب مصر».

الشوباشي: خضت الكثير من المعارك طيلة حياتي

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، أنها خاضت الكثير من المعارك طيلة حياتها الطويلة، ولم تتنازل في تلك السنوات عن أي من مبادئها أو قيمها الإنسانية الرفيعة، متابعة: «أنا لقيت أن الرئيس السيسي بيحترم المرأة وبيعيد لها اعتبارها وكرامتها».

الشوباشي: مصر كانت هتغرق لولا ثورة 30 يونيو

واستطردت: «كنا في السنة إياها بنسمع أن المرأة عورة، وكانت حاجة محبطة، والتكريم بتاع المرأة بيشجعها تبذل أكثر مما بذلت لأن المرأة المصرية هي اللي طلعت جيل حمى مصر في ثورة يونيو، ومصر كانت هتغرق لولا الثورة، وكان لازم المرأة تحصل على حقوقها».

وتابعت: «الحمد لله أنه جالنا رئيس دائما بيقول تحيا مصر، ده غير اللي قالوا ميهمنيش واحد ماليزي يحكمني، وفيه حجات كتير تخليني أقول إن النهاردة هو يوم من عمري، والحمد لله وربنا يخليهولنا ويبارك فيه والرئيس السيسي ورث خرابة ومينفعش تاني يوم نسأله فين القصر يا سيسي، ولازم كلنا نبقي في ضهره، والناس دلوقتي حاسة بمدى شعبيته وأصالتها ولسه عايزين أكتر».

وعما قالته للرئيس السيسي، أوضحت: «قولت له أنا النهاردة سعيدة أني شوفتك، وكان بقالي مدة مشوفتهوش».