منها البيض.. أهم 7 أطعمة لعقل طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن سن نمو الأطفال يبدأ في سن العاشرة ويستمر حتى الثامنة عشرة، فإن سن نمو الدماغ محدود.

فيما يلي سبعة أطعمة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل تحسين صحة الدماغ، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

زبدة الفول السوداني

فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الجهاز العصبي والدماغ على تحسين وظائفهما.

البيض

صفار البيض هو مخزن للكولين الذي يساعد الذاكرة، تأكد من أن طفلك لا يفصل الصفار عند تناول البيض.

الخضار والفواكه الملونة

تأكد من تضمين الخضار والفواكه الملونة في نظام طفلك الغذائي من أجل نمو الدماغ بشكل جيد.

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الفاصوليا

مليئة بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة، يجب تضمين الفاصوليا في نظام طفلك الغذائي لفائدة الدماغ.

دقيق الشوفان

يمكن أن يساعد دقيق الشوفان، المغذي وخيار الإفطار الرائع، في تحسين وظائف المخ بشكل كبير.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة هي مصدر كبير للجلوكوز الذي يحتاجه الدماغ.

سمك السالمون

سمك السلمون غني بأوميجا 3 التي تساعد على تحسين وظائف المخ ويمكن أن تساعد في نمو الدماغ.

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