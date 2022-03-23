كيف تتعامل مع ارتفاع الأسعار وأفضل طرق استثمار الأموال؟.. اقتصاديون يوضحون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يشهد العالم ارتفاعا في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على مصر، حيث قفز سعر الدولار ووصل إلى 18.51 جنيه مصري، ما جعل كثيرين في حيرة حول كيفية التعامل في ظل ارتفاع الأسعار خاصة مع السلع الأساسية.

لذا يقدم الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي لـ"الخليج 365" نصائح لحسن التصرف في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، على النحو التالي.

- ضرورة إدراك الفرد ما يحتاجه والكمية التي تكفيه من احتياجاته الأساسية وتجنب الإفراط، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك الغذائي والتوازن والاعتدال في الإنفاق دون إهدار، وشراء الاحتياجات الأساسية وبالكميات المناسبة من دون زيادة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالخضار والفواكه.

- عدم الإقبال على الشراء والتخزين دون حاجة، لأن ذلك يؤدي إلى شح السلع في الأسواق، وبالتالي يدفع التجار للجشع ورفع الأسعار بشكل أكبر.

- الإقبال على شراء السلع الأساسية من المنافذ التابعة للدولة والمتواجدة في جميع المحافظات وأبرزها "أهلا رمضان"، و"كلنا واحد"، حيث تتوفر بها المنتجات بأسعار أقل من السوق وبجودة عالية أيضاً.

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- معرفة البدائل، والاستعانة بها في حالة ارتفاع السعر أو اختفاء بعض السلع من الأسواق.

- حال شراء سلع مرتفعة الأسعار لكنها ضرورية كالأجهزة الكهربية فإمكانية الشراء بالتقسيط دون فوائد هي أفضل الطرق حالياً.

كيفية استثمار الأموال؟

وعن كيفية الادخار واستثمار النقود في ظل ارتفاع سعر الدولار، فإن الاسثمار في الذهب هو الأفضل على الإطلاق، ولكن شراؤه على هيئة جنيهات أو سبائك، وفق ما أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الخليج 365"

ويمكن أيضاً الاستثمار بشهادات بنكية حيث ارتفعت الفائدة لـ 18 %.

وهناك استثمارات طويلة الأمد تتمثل في شراء العقارات والشقق السكنية.

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