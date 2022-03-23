قبل الصيف.. 7 أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع انتهاء فصل الشتاء يرغب كثير من الأشخاص في فقدان الوزن قبل قدوم فصل الصيف واتباع طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وذلك لاستعادة رشاقتهم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم 7 أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا، وفقا لموقع "webmd".

1. الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا غير مكلفة ومتعددة الاستخدامات ومصدرًا رائعًا للبروتين، بالإضافة إلى إنها غنية بالألياف وبطيئة الهضم، وهذا يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يمنعك من تناول المزيد من الطعام.

2. الحساء:

إذا بدأت وجبتك بتناول كوب من الحساء فقد ينتهي بك الأمر إلى تناول كميات أقل من الطعام.

3. الشوكولاته الداكنة:

أظهرت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة تناولوا كمية أقل من البيتزا بنسبة 15٪ بعد بضع ساعات من تناولهم الشوكولاتة.

4. الزبادي بالتوت:

تساعدك وجبة الإفطار الغنية بالبروتين على مقاومة هجمات الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، وفي دراسة أجريت على مجموعة من الشابات البدينات، شعرت النساء اللائي بدأن يومهن بـ 35 جرامًا من البروتين بالشبع على الفور.

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5. الجوز:

أظهرت الأبحاث أنه عندما يأكل الأشخاص المكسرات، فإنهم يأكلون بشكل تلقائي أقل في وجبات الطعام اللاحقة.

6. التفاح:

يقلل تناول الفاكهة الكاملة الشهية بطريقة لا تعمل بها عصائر الفاكهة، ومن أحد الأسباب هو أن الفاكهة النيئة تحتوي على ألياف أكثر، بالإضافة إلى ذلك، يرسل المضغ إشارات إلى عقلك بأنك قد أكلت شيئًا كبيرًا.

7. الجريب فروت:

يساعد تناول الجريب فروت في التخلص من الوزن الزائد، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، ووجد الباحثون في عيادة سكريبس في سان دييغو أنه عندما يأكل الأشخاص البدينون نصف حبة جريب فروت قبل كل وجبة، فهذا يساعدهم على فقدان الوزن سريعا.

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