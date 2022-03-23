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الامارات | تطورات جديدة في قضية «يوتيوبر» مصري شهير وزوجته

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موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر النائب العام في مصر بإحالة بلاغ ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وتضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات محظورة تم تداولها عبر تلك القنوات، فضلا عن ارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. بحسب «القاهرة 24».

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت شكاوى متعددة ضد المشكو في حقهما حمدي ووفاء، لترويجهما عبر قناة بموقع التواصل الاجتماعي عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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