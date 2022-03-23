هل فقدان الوزن يعطي فوائد للخصوبة ويعالج العقم؟.. دراسة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ازدادت مشاكل الخصوبة في الآونة الأخيرة، هناك العديد من الأسباب وراء الزيادة الحالية المفاجئة في الاتجاه ونمط الحياة الذي تم الاستشهاد به على نطاق واسع لنفس السبب، ومن المعروف منذ وقت طويل أن النساء البدينات يجدن صعوبة في الحمل.

للتغلب على المضاعفات التي تعيق عملية الحمل الصحي، يوصى غالبًا بفقدان الوزن من خلال تغييرات متعددة في نمط الحياة، وخاصة نظام التمرين المنتظم، ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة أن مجرد إدخال بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يساعد في زيادة فرص الحمل، ولكن لا توجد فوائد إضافية يمكن ملاحظتها إذا كانت هذه التغييرات في نمط الحياة تسهل أيضًا فقدان الوزن، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

الدراسة

أجريت دراسة تهدف إلى دراسة العلاقة بين فقدان الوزن واحتمالية الحمل في تسعة مراكز طبية أكاديمية واشتركت مجموعتان من النساء، تضمنت المجموعة الأولى العديد من التغييرات في نمط الحياة في روتينهم اليومي جنبًا إلى جنب مع الأدوية، كما ركزت بشكل خاص على التغييرات المتعلقة بالنظام الغذائي، كما أنها ضمنت زيادة النشاط البدني من أجل زيادة فقدان الوزن، زادت المجموعة الأخرى من نشاطها البدني فقط دون أي محاولات لفقدان الوزن.

النتائج

انتهى الأمر بالنساء في المجموعة الأولى بفقدان سبعة في المائة من وزنهن في المتوسط، في حين لم تظهر النساء في المجموعة الثانية أي تغيير تقريبًا في وزنهن، ومع ذلك، لوحظ على النحو الواجب أنه لا يوجد فرق كبير في وتيرة الولادات الصحية التي قدمتها النساء من كلتا المجموعتين، في الواقع، كان عدد النساء اللائي ولدن أكثر قليلاً في مجموعة "التمرين الوحيد" التي لم تهدف إلى إنقاص الوزن.

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الخاتمة

ساعدت التغييرات التي أدخلت على نمط الحياة والنظام الغذائي بانتظام النساء على إنقاص الوزن، وساعدتهن أيضًا في الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تعد في حد ذاتها مخزنًا لمضاعفات أخرى متعددة مثل السكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب، كان لفقدان الوزن مزايا أخرى مثل التحسن في آلام المفاصل والمشاكل المتعلقة بالعظام ولكن لم يكن هناك نفس الميزة الأخرى المرتبطة بالخصوبة.

ماذا يقول الخبراء

بعد دراسة ظروف ونتائج الدراسة المذكورة أعلاه بعناية، خلص الخبراء إلى أنه على الرغم من أن تغييرات نمط الحياة الموجهة لفقدان الوزن ساعدت بشكل كبير في صحة التمثيل الغذائي والصحة العامة، إلا أن برامج إنقاص الوزن لم تجعل النساء أكثر خصوبة على أي حال، تم العثور على نتائج الولادة أيضًا لتكون متطابقة تقريبًا مع أولئك الذين لم يجروا تغييرات في نمط الحياة تهدف إلى إنقاص الوزن، ولوحظ كذلك أن اتجاهات العقم وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ولا تزال مشكلة مهمة في الجيل والتي تتطلب المزيد من البحث والتطوير من أجل الوصول إلى أي نتيجة.

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