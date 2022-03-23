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وداعاً للزيوت.. أسعار القلايات في عروض عيد الأم (تخفيضات والشحن المجاني)

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

الإفراط في استخدام الزيوت المهدرجة يضر بالصحة وعواقبه قد تكون جسيمة، خاصة لمن يعاني من ارتفاع الكوليسترول بالدم، نستعرض أفضل 5 قلايات بدون زيت، من حيث الماركة والسعر يمكنك الشراء على موقع أمازون للتسوق والاستمتاع بخصومات عيد الأم.

1- قلاية هوائية من تورنيدو THF-133D، 1300 وات، 3 لتر - اسود

1

السعر: 1599 جنيها بدلاً من 2099.

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2- مقلاة للقلي العميق من فيليبس 4.1 لتر، طراز HD9200/91

2

السعر: 2145 جنيها بدلاً من 2244.

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3- مقلاة بدون زيت من فيليبس، 4.1 لتر - 0.8 كيلو جرام - اسود - HD9252/90

3

السعر: 2599 جنيها بدلاً من 3799.

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4- قلاية كهربائية كينوود 14 لتر/2.4 كجم، 1 ملعقة زيت بدرجة حرارة عالية قابلة للتعديل مع شواية واعداد شرائح الخيار - موديل HFP50.000BK

4

السعر: 3333 جنيه والشحن مجاناً.

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5- فيليبس مقلاة كهربائية سعة 1.2 KGS - HD9270/90

5

السعر: 3555 جنيه والشحن مجاني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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