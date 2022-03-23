كيف تعرف الزبادي الطازج قبل الشراء؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منتجات الألبان بجميع مشتقاتها تتعرض لعدة أنواع من الغش والتلاعب، وقد يصعب علينا التمييز بين الصالح والمغشوش.

لذا نقدم لك طرق بسيطة تساعدك لمعرفة الزبادي المغشوش وتجنب شراؤه وذلك خلال البث المباشر على صفحة الخليج 365 وجولتنا في أحد محلات الألبان.

يوضح الشيف عمار عاطف في أحد محلات الألبان بمدينة المحلة الكبرى طرق لتمييز الزبادي الطازج.

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- يخلو الزبادي الطازج من وجود ماء حوله، كما أنه يجب أن يكون متماسك لدرجة تمكنك من قلب علبة الزبادي دون أن يسقط محتواها أرضاً.

- ناصح البياض، واللون هنا يدل على جودة اللبن المستخدم في صناعة الزبادي.

- وجود قشطة أو ما يُسمى "وش للزبادي" وهذا دليل على أنه كامل الدسم.

- عدم وجود إصفرار لضمان أن اللبن المستخدم جاموسي وليس بقري.

- خلوه من الفقاعات الغازية والفراغات هذا دليل أيضاً على جودته.

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