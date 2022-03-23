استطلاع لتقييم مشاركة المرأة في الأدوار القيادية بمصر وتونس والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعتزم مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، تقديم دعوة إقليمية لاستقبال العروض في مصر والسنغال وتونس لتقديم مقترحات المشاريع الخاصة بمشاركة المرأة في الأدوار القيادية، وفقا لبيان اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، تدعو مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، كخطوة أولية، الآن شركات القطاع الخاص للتعبير عن اهتمامهم من خلال استطلاع رأي. ستساعد البيانات التي سيتم رصدها مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف على تحديد معايير المشاركة في الدعوة الإقليمية لتقديم عروض شركات القطاع الخاص.

وتعمل مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف على توفير دعم بهدف تنمية المشاريع الاستثمارية المستدامة التي تتمتع بقدرة كبيرة على خلق فرص العمل، بحسب المبادرة.

ودعت المبادرة، عدد من المدعوين لإبداء آرائهم وعرض مشاريعهم الاستثمارية القادمة إذا كانت متوفرة وبذلك يمكنها الحصول على فرصة الدعم الخاصة بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تتضمن الشركات التي تمتلك سيدات الاعمال أغلبية حصصها، والشركات التي بها أغلبية من النساء في مراكز الادارة والشركات التي توظف النساء بشكل اساسي والشركات التي تستهدف النساء من خلال المنتجات المتخصصة والخدمات المُقدمة.

وسيتم فتح أبواب استطلاع الآراء في الربع الثاني من 2022. يمكن للشركات التي لديها مشاريع تهدف لخلق فرص عمل وتدريب جيدة مستدامة المشاركة في اجتماعات الأطراف المؤثرة في البرنامج وفي الاستطلاع رأي عبر الإنترنت.

في حالة الوصول لنتائج مشجعة من استطلاعات الرأي المقدمة، ستتمكن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف في الإعلان عن تدشين دعوة إقليمية لتقديم المقترحات المخطط لها خلال عام 2022.