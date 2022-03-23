لربات المنزل.. 9 نصائح تساعدك على اختيار الأطعمة الطازجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل قدوم رمضان ترغب كثير من ربات المنزل في شراء الأطعمة الطازجة لتخزينها لهذا الشهر الكريم، ومع ذلك، فإن الأطعمة منتهية الصلاحية في السوبر ماركت والأسواق تكون بجوار الأطعمة الطازجة على أرفف المتاجر، وليس من السهل التمييز بينها.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي مجموعة نصائح تساعدك على اختيار الأطعمة الطازجة، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد".

1. السمك:

لا تحتوي الأسماك الطازجة أبدًا على رائحة كريهة قوية، بل مجرد رائحة مميزة، ويمكن للأسماك التي تم اصطيادها حديثًا أن تكشف عن نفسها بخياشيمها، والتي يجب أن تكون حمراء أو وردية.

ويجب أن يكون للأسماك المجمدة نفس رائحة الأسماك الطازجة، ومع ذلك، في حين أنه من الأفضل استهلاك الأسماك الطازجة في غضون يومين، يمكن تخزين الأسماك المجمدة في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

2. اللحوم:

لسوء الحظ ليس من السهل معرفة ما إذا كانت اللحوم طازجة أم لا، لذا عند شرائها يجب الانتباه إلى عدة عوامل في وقت واحد، منها اللون والرائحة وحتى مشاعرك عند لمس اللحم، بالإضافة إلى أن اللحم الطازج يكون دائمًا صلبًا، وعندما تضغط عليه، تعود المسافة بسرعة إلى شكلها الأصلي، ولكن إذا بقيت المسافة على اللحم، فإن اللحم البقري أو الدواجن قد يكون قديمًا وغير صالح للتناول.

3. الحليب:

المعايير الرئيسية لنضارة الحليب هي الرائحة والطعم واللون، وعلى الرغم من أنه لا يمكن التحقق من أول شيئين إلا بعد شراء الحليب، فإن الحليب الطازج له لون أبيض نقي مع صبغة صفراء.

4. الحبوب:

الحبوب أيضا لها تاريخ انتهاء صلاحية، وتظل حبوب الذرة والقمح والأرز والشوفان طازجة لمدة تصل إلى 5 أشهر ولكن فقط إذا تم تخزينها في الثلاجة، وإذا احتفظت بها في درجة حرارة الغرفة، فستبقى طازجة لمدة شهر واحد فقط.

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5. الباذنجان:

على الرغم من أنه يمكنك عادةً معرفة مدى جودة الفاكهة والخضروات الطازجة من خلال النظر إلى مدى ذبولها وما إذا كانت بها بقع طرية، إلا أن الباذنجان لديه ميزة أخرى يمكنك التحقق من نضارته من خلال السيقان، لذا إذا تحول لون الساق إلى اللون البني وتغير لونه من الأخضر إلى الأحمر، فقد حان الوقت للتخلص من الباذنجان.

6. الزبدة:

على الرغم من أن الزبدة غير المفتوحة تدوم لمدة تصل إلى 9 أشهر في الفريزر، لذا إذا كان الجزء الداخلي من الزبدة له نفس لون السطح الخارجي للزبدة، فهذا يعني أن الزبدة طازجة وآمنة للاستهلاك، وإذا كان لون الجزء الداخلي من الزبدة مختلف من الخارج، فهذا يعني أنها مؤكسدة ولم تعد طازجة.

7. المحار:

يمكن تحديد نضارة المحار من خلال لونه ورائحته، فعادة ما يكون ممتلئ الجسم ولونه لامع ولون أسمر، ومن ناحية أخرى، يبدو المحار السيئ جافًا وعكرًا وله أيضًا رائحة مريبة قوية.

8. الكافيار:

أفضل طريقة للتحقق من نضارة الكافيار هي استنشاقه، والكافيار الطازج ليس له رائحة تقريبًا، بينما الكافيار الفاسد له رائحة مريبة قوية.

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