علمي طفلك إتيكيت عزومات رمضان في 10 خطوات.. تجنبي المواقف المحرجة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ويتبادل الأهل العزومات التي تتميز بها هذه الفترة المباركة، ولكن يواجه بعض الأمهات العديد من المشكلات عند اصطحابهن لأطفالهن، إذ يضعن الأهل عادة في الموقف المحرجة لعدم معرفتهم لطريقة التعامل مع الآخرين في العزومات.

لذا يقدم موقع «هن» في الموضوع التالي، كيفية تعلم الطفل إتيكيت العزومات في رمضان، بحسب ما وضحته إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت والمظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

علمي طفلك إتيكيت عزومات رمضان

العزومات من أكثر الأشياء المهمة التي تشعرنا باستكمال استمتاعنا بالأيام الرمضانية الجميلة، ولكن تتخوف بعض الأمهات من اصطحاب أطفالهن حتى لا يضعن أنفسهن في المواقف المحرجة، ولا يستطعن السيطرة عليها، رغم أنهن يقدرن على التحكم بها، من خلال اتباع النصائح التالية:

- يحرص الأطفال على محاكاة الأهل في المراحل العمرية الأولى، لذا يلزم عليك التصرف بالشكل الذي تقبلين أن تري طفلك يفعله، لأنه يتأثر بكل تحركات المحيطين به، خاصًة الآباء.

- اتفقي مع طفلك أنكما ستذهبان إلى عزومة عند الأقرباء، أو الأصدقاء، إذ يلزم عليه التعامل بحدود مع الآخرين، والجلوس بأدب خلال التواجد معهم.

- احرصي على الاهتمام بما يطلبه منك الطفل خلال العزومة، حتى لا تضعيه في موقف محرج مما يدفعه إلى اللجوء لبعض التصرفات العشوائية والسلوكيات الخاطئة حتى تهتمين لأمره.

- مرن طفلك على عدم التطرق إلى حديث الآخرين، بالإضافة إلى الاعتذار عند إبداء أي تصرفات خاطئة منه.

- اعلميه أنه لا يمكنه التحرك من مكانه في منزل آخر دون الاستئذان من أصحاب المنزل أولًا.

- عدم طلب الطعام من أصحاب المنزل، إذ يلزم عليه الانتظار.

طرق أخرى لتعليم الأطفال الإتيكيت

- الامتناع عن الإفراط في الحركة خلال تناول الطعام، حتى لا يسبب قلقًا وإزعاجًا للمحيطين به.

- الحرص على تناول الطعام من أمامه فقط.

- تلقين الطفل أنه لا يمكنه التعنت على أنواع الأطعمة المقدمة على المائدة.

- تهيئة الطفل لاستخدام كلمات لو سمحت، شكرًا، من فضلك.