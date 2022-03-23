العصر الذهبي للمرأة المصرية.. مناصب قيادية لأول مرة ودعم واسع بعهد السيسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«المرأة المصرية مفتاح الحياة».. تحققت هذه العبارة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، إذ تم توجيه اهتمام حكومي ضخم بالنساء، وتم إصدار العديد من القرارات التي دعمت المرأة المصرية وتمكنينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشغلها مناصب هامة وكبيرة لأول مرة في تاريخ مصر.

المرأة المصرية في عصرها الذهبي

أصبح للمرأة المصرية دور كبير وفي وقت قصير، إذ تمكنت في أن تستحوذ على عدد كبير من المناصب، منذ تولي السيسي، حتى أنه يطلق على تلك الفترة العصر الذهبي للمرأة، لذا في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار، تم عرض النسب وهو ما نرصده في السطور التالية وكذلك ما وصلت إليه المرأة، وفقا لحديث وزيرة التضامن ووزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وهي كالتالي:

وصول المرأة المصرية لمناصب كبيرة

25% من مجلس الوزراء

27% نائبة وزير

31% نائبة محافظ

28% بمجلس النواب

14% بمجلس الشيوخ

44% مجلس حقوق الإنسان

66% قاضية منصة

43% أعضاء النيابة الإدارية

56% حاملي الماجستير والدكتوراه

مناصب لأول مرة في تاريخ مصر

مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية

منصب محافظ

مساعدة لوزير العدل

رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكيلة مجلس الشيوخ

دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة

وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدراسات أثبتت أنّ مواجهة فجوة النوع الاجتماعي بين الرجل والمرأة بنسبة 25% من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لذا تعمل الدول على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتمثل قضايا النساء نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة 2030.

وزيرة التضامن: توفير حماية اجتماعية لـ740 ألف سيدة معيلة

فيما قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يخص حماية النساء من كل أشكال العنف والإساءة، طورت الوزارة 8 مراكز للنساء ضحايا العنف والناجيات منه ورفع كفاءتهم، واستطاعت أيضا من خلال برنامج مودة، تقديم خدمات توعية لمليوني شاب وشابة من المقبلين على الزواج بالقرى المصرية والمناطق المطورة أي المنقول إليها السكان المناطق غير الآمنة.

وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية وبإشراف من وزارة الصحة والسكان لتكثيف خدماتها من برنامج «2 كفاية»، مما تسبب في حصول مليون سيدة من مستفيدات تكافل وكرامة على خدمات الصحة الإنجابية، ونوهت القباح إلى أن الوزارة تتولى رعاية اجتماعية للسيدات المعيلات، إذ تم تقديمها لـ740 ألف سيدة معيلة سواء مطلقة أو مهدورة أو أرملة أو زوجة لمسجون بنحو 4.2 مليار جنيه سنويا.

ويعمل صندوق تمويل الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي بصرف نفقة لـ240 ألف سيدة أي ما يعادل قيمة 860 مليون جنيه، كما يتولى أعمال التقاضي عوضا عن المطلقات من أجل الحصول على حقوقهن.

مايا مرسي تتحدث عن تطبيق تحويشة

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن برنامج «تحويشة»، أول تطبيق رقمي في مصر لمنظومة الادخار والإقراض، بالتعاون مع البنك المركزي، لمساعدة النساء.

وشهد عام 2021 إدخال قوانين وتشريعات لحماية المرأة، ورفع القيود المفروضة على قدرتها بالعمل ليلا، ولأول مرة تم استحداث قرارا بإطلاق الوحدة المجمعة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأبالإضافة لأول نظام إحالة وطني لكل أعمال العنف ضد المرأة.