عبايات خليجي 2022.. مناسبة للقصيرات وتنفع للخروج والزيارات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للعبايات الخليجي مظهر خاص تفضله السيدات، بسبب تصميماتها التي تناسب مختلف الأوزان، إذ تتصف بالاتساع الذي يتناسب مع شكل الأجسام المتعددة، وغيرها من أشكال التطريز، فتحرص السيدات على ارتداء عبايات خليجي 2022 لتواكب الموضة الحالية في هذا الخط من الأزياء، الذي برع فيه أبناء الخليج.

عبايات خليجية 2022 بألوان ترابية

الألوان الترابية مثل الجملي، من أشهر موضة ألوان العبايات الخليجي 2022، ويأتي بعده الأسود ثم الأبيض، والمناسب لحذاء ذو كعب عال أو عريض، ومن ألوان الموضة أيضا درجات الكاكاو في العبايات.

العبايات السادة دون أي تطريز تفضلها الكثير من السيدات، إذ يمكن أن تناسب مختلف المناسبات، ويمكن إضافة أي أنواع من الحجاب عليها خاصة المشجر أو ذات الرسوم، وهي حل للسيدات الباحثات عن الرصانة في المظهر دون أي تكلف، ويمكن ارتداء بعضها على بناطيل واسعة، وتنساب مختلف الألوان من الأحذية.

عبايات خليجية تناسب القصيرات

أما القصيرات من السيدات، فالأنسب لهن العبايات ذات ألوان النود، والتي تتميز باقتراب لونها من لون الجلد، ما يساهم في الإيحاء أن القامة طويلة، وخاصة إذا ارتديتي حذاء من نفس لون العباية، مع حجاب يظهره، فيكون المظهر قد أكتمل، والكاكاو أيضا من أكثر الألوان المنتشرة في العبايات الخليجية النود.

مثلما الأسود هو ملك الألوان، فإنه أيضا مناسبا جدا للقصيرات، إذ يوحي بطول القامة، خاصة إذا ارتديتي العباية الخليجي السوداء المفتوحة وأسفلها فستان بلون فاتح يتناسق معاها ليعطيكي إطلالة مميزة.

أما العبايات الخليجية التي تتزين بكسرات البليسيه، فإنها موضة بين عبايات 2022، والتي تتميز بألوانها الفاتحة وتعطيها مظهرا جذابا، ويناسب مختلف المناسبات ومختلف الأعمار أيضًا، كما أنها مناسبة للمحجبات وغير المحجبات، مع أكسسوارات هادئة حذاء ذات لون هادي يتماشى مع شكل العباية، تكون إطلالتك قد اكتملت والتي تناسب الكثير من المناسبات التي قد تحضريها.

الياقات العريضة في العبايات من أكثر ما يميز موضة 2022 في العبايات الخليجي، والتي يناسبها ارتداء فستان أسفلها من لون مخالف ليظهر جمالها وأناقتها، والياقة تتسم بتطريز بسيط.

على عكس الشائع فإن العبايات الخليجي البيضاء موضة 2022 تخفي عيوب الجسم بتصميماتها المطرزة من الصدر والياقة، والمناسبة بشكل كبير لأصحاب الجسد الممتلىء من الأسفل، فهذا الشكل يصرف النظر عن زيادة الوزن في هذه المنطقة.

أما صاحبة القوام الرفيع فيمكنها أيضا أن ترتدي عبايات بيضاء ولكن يفضل أن تكون ذات طبعات عليها، حتى تعطيها قوام ممتلىء نوعا ما.

والعبايات الخليجية البيضاء ذات القصة المستقيمة والتي تتميز بلونها السادة، فهي مناسبة جدا للقصيرات، لأنها بهذا الشكل تعطي إيحاء بطول القامة، وكذلك العبايات البيضاء المطرزة على شكل عمودي، فهي مناسبة جدا لصاحبات القوام القصية لإظهارهن أكثر طولا، خاصة مع ارتداء كعب عال، ويمكن ارتداؤها مع توب وبنطلون ذات لون غامق ويفضل اللون الأسود لتحظي بإطلالة مميزة تناسب أغلب الخروجات أو التجمعات العائلية أيضا.