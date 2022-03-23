تحميك من الأمراض.. 5 خضروات تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكوليسترول مادة توجد في الدم، ويمكن أن يؤدي فائضها إلى مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها.

الأسباب

يمكن أن تؤدي العديد من الأشياء إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي التدخين والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والحالات الطبية الموجودة مسبقًا إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة

من المهم اتباع عادات نمط حياة صحية لتقليل مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

فيما يلي الخضار التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لتقليل مستويات الكوليسترول.

البامية

تشير الأبحاث إلى أن البامية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، يساعد الجل الموجود في الخضار المسمى الصمغ على إخراج الكوليسترول مع البراز.

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الباذنجان

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، تعمل الأطعمة الغنية بالألياف على إحداث عجائب في موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم، تشير الدراسات إلى أن الباذنجان هو أحد الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الكرنب

يعتبر الكرنب أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والعديد من العناصر الغذائية، ويساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

الفاصوليا

وفقًا لـ Harvard Health ، الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعد مفيدة مرة أخرى لمستويات الكوليسترول الصحية في الجسم.

الثوم

وجدت دراسة نشرت عام 2019، أن الثوم يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من تصلب الشرايين للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث أنه يؤدي إلى حماية شاملة لقلبك.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح تقرير عام 2013 أن الثوم يمكن أن يقلل الدهون في الدم، ما يعني انخفاض نسبة الكوليسترول وبالتالي انخفاض خطر تراكم اللويحات في نظام القلب والأوعية الدموية.

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