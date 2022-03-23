بدون تكاليف.. أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية مؤخرًا، تبحث الفتيات عن أفضل الأسعار المناسبة لمنتجات التجميل، ولكن بدون تكاليف، يمكنك الحصول على نفس النتيجة عن طريق منتجات طبيعية موجودة في مطبخك.

وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الماسكات الطبيعة، نقلاً عن موقع "Brightside".

-ماسك الزبادي والدقيق

يتكون هذا الماسك من ملعقتين من الزبادي مضافًا إليهما ملعقتين من الدقيق، وبعد مزج الخليط جيدًا يتم وضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالته بالماء البارد لغلق مسام الوجه، ويفضل بعد الانتهاء من هذه الخطوات أن تدهن البشرة بكريم يتضمن مواد مرطبة حفاظًا عليها من الإصابة بالالتهابات.

ويعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة من الاستخدام الأول، ومع الاستمرار ستكون النتيجة أكثر قبولًا لدى المرأة.

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- زيت الزيتون مع البيض

من المعروف أهمية تأثر زيت الزيتون على البشرة، قومي بالمزج بينه وبين البيض، ثم وضعه على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة، ثم إزالته بالماء البارد.

يعمل هذا الماسك على تنظيف وتفتيح البشرة ويمتد مفعوله لفترة طويلة، ولكن يفضل الاستمرار عليه للحفاظ على النتيجة.

وللحصول على نتيجة جيده في تنظيف وتقشير وتفتيح البشرة يمكن استخدام صفار البيض، لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات مثل "هـ" و"ب 12" اللذان يمنحان البشرة نضارة ويعملان على التخلص من الخلايا التالفة، كما يتضمن على مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم.

- ماسك الشوفان

يفضل استخدام الشوفان لقدرته على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها، لذلك يمكن مزجه بالسكر مع ملعقة من زيت الزيتون أو عصير الجرجير، لترطيب البشرة أثناء التنظيف، حتى لا تصاب بالجفاف، لذلك قومي بوضع الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

- ماسك الطماطم والسكر

تستخدم الطماطم لتنظيف البشرة أيضا وتفتيحها، كما أنها تمنحها لونًا ورديًا مع الاستمرار في استخدامها، لذلك يفضل استخدام الطماطم والسكر، لذا قومي بتقطيع حبة الطماطم إلى قطعتين ووضع ملعقة من السكر عليه، ثم تدليك البشرة بها لمدة 10 دقائق بحركات دائرية.

يعمل هذا الماسك على تجديد الخلايا وتفتيح لون البشرة، كما يمنح الخدين لونًا ورديًا، لاحتواء الطماطم على فيتامين "سي" الذي يعمل على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا، ومن مميزاته أن مفعوله يبقى لفترات طويلة.

- ماسك الجزر والمشمش

يعرف الجزر باحتوائه على فيتاميني "سي" و"أ" اللذان يغذيان البشرة، كما هو الحال بالنسبة للمشمش، لذلك يفضل استخدامهما كـ ماسك على البشرة، ويكون بسلق الجزر أو تقطيعه قطع صغيرة مع المشمش ووضعهما بالمضرب الكهربائي، للحصول على خليط ذات قوام متماسك، ثم وضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، بعدها يتم إزالته بالماء البارد لغلق المسام.

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