كورونا لم يختف.. عالم شهير يتوقع ارتفاعا حالات الإصابة بسبب المتحور الأحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لم تنته جائحة كوفيد-19، ومن المرجح أن تشهد عدة دول حول العالم قريبًا ارتفاعًا في الحالات المصابة بسبب البديل BA.2 من أوميكرون، وفقًا لخبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوسي.

وقال فوسي إن المتغير BA.2 يقدر بحوالي 25 أو 30 في المائة من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة، ويمكن أن يصبح أيضًا البديل الأكثر شيوعًا في البلاد، حسبما ذكر موقع تايمز أوف إنديا.

بينما قال فوسي إنه يتوقع ارتفاعًا في عدد الحالات، فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة هائلة كما تسببت المتغيرات الأخرى.

وفقًا لفوسي، وهو أيضًا كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، فإن البديل BA.2 أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون بحوالي 50 إلى 60 في المائة، ومع ذلك لا يبدو أنه أكثر خطورة.

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وأضاف فوسي: "لقد زادت بالفعل قدرة الانتشار، ومع ذلك، عندما تنظر إلى الحالات، لا يبدو أنها أكثر خطورة ولا يبدو أنها تتهرب من الاستجابات المناعية سواء من اللقاحات أو العدوى السابقة".

تسبب المتغير بالفعل في زيادة الحالات في الصين وعدة أجزاء من أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، يواصل مسؤولو الصحة التأكيد على أن اللقاحات والمعززات هي أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة من الفيروس، ويحذر خبراء صحة أمريكيون آخرون أيضًا من ظهور BA.2 ، وهو البديل الفرعي لمتغير أوميكرون شديد العدوى والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الحالات في الولايات المتحدة مؤخرًا.

وينصح فوسي: "يمكن أن يتسبب البديل في ارتفاع جديد في الحالات، لكن البلاد في وضع أفضل الآن مما كانت عليه في العامين الماضيين، يجب أن نكون مستعدين، كوفيد لم يذهب بعيدا، يجب أن يكون تركيزنا على الاستعداد وليس الذعر، أعتقد أننا سنستمر في رؤية مستويات منخفضة من العدوى خلال الصيف".