هدى الأتربي متألقة وشيرين رضا تتألق بالأسود.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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هدى الأتربي:

أطلت الفنانة هدى الأتربي بجامبسوت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

غادة عبد الرازق:

ارتدت الفنانة غادة عبد الرازق فستان كت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هنا الزاهد:

وظهرت الفنانة هنا الزاهد ببلوفر باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

شيرين رضا:

كما تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان كت باللون الأسودـ واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

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هاجر أحمد:

وارتدت الفنانة هاجر أحمد بليزر باللون البينك ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

حنان مطاوع:

وأطلت الفنانة حنان مطاوع بفستان باللون الأصفر المسطردة ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

بوسي شلبي:

وارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستانا قصيرا باللونين الأحمر والبينك، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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