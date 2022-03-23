طريقة عمل كفتة الفراخ.. «سهلة وسريعة ويمكن تخزينها في الفريزر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق لأكلات سهلة يوميا، وخاصة المناسبة للأطفال مثل طريقة عمل كفتة الفراخ، لتقديمها لهم سواء كوجبة غذاء أو في «اللانش بوكس» الخاص بالمدرسة أو بين الوجبات، وخاصة أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم، ويمكن أيضا الاحتفاظ بها في الفريزر.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل كفتة الفراخ بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومذاق شهي فيما يلي بالتفاصيل، وكذلك طرق مختلفة لأنواع من الكفتة سواء بالسمك أو الخضار أو التونة.

طريقة عمل كفتة الفراخ

2 صدر دجاجة

2 كوب بقسماط ناعم

2 ملعقة دقيق

2 بيض

زيت للتحمير

بصلة مبشورة

قرفة

جنزبيل

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة الفراخ

- في بداية طريقة عمل كفتة الفراخ، يجب فرم الدجاج والبصل مع البقسماط والبيض والتوابل.

- بعد ذلك خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا.

- تشكيل الكفتة على شكل أصابع ثم تغميسها في الدقيق وبعد ذلك في البيض ثم البقسماط.

- يتم تحميرها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تقديمها.

طريقة عمل كفتة السمك

نصف كيلو سمك فيليه

2 بيض

نصف كوب بقسماط ناعم

فلفل حار

ثوم

1 بصل مبشور

بقدونس مفروم

ليمون

1 كوب زيت كمون

ملح و فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة السمك

- فرم السمك مع البيض والبقسماط المكونات من الثوم والبصل وقطع من الفلفل الحار بشكل جيد.

- يتم تشكيل الخليط على شكل أصابع ثم وضعهم في الدقيق وبعد ذلك البيض وبالنهاية البقسماط.

- يمكن تحميرها في الزيت، وتقديمها.

طريقة عمل كفتة الخضار

2 بطاطس مسلوقة

2 جزر مسلوق

فلفل أخضر حار حسب الرغبة

ملعقة كزبرة خضراء مفرومة

ربع كيلو بسلة مسلوقة

بهارات لحمة

بيضتين

بقسماط

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة الخضار

- لتحضير كفتة الخضار خلط المكونات من البطاطس والجزر والبسلة والكزبرة الخضراء والفلفل الحار في المفرمة.

- إضافة خليط الملح والفلفل الأسود مع البهارات والبيض والبقسماط للحصول على قوام متماسك.

- تقليب أصابع الكفتة في البيض بعد ذلك في البقسماط ثم قلتها في زيت على النار.

- وفي النهاية رش الكفتة بالبقدونس المفروم لتقديمها.

طريقة عمل كفتة التونة البانيه

1 بطاطس مسلوقة مهروسة

علبة تونة

بيضتين

بصل مفروم

ملعقة كزبرة خضراء مفرومة

شبت مفروم

بقدونس مفروم

بقسماط

كمون ناعم حسب الرغبة

ملعقة كزبرة جافة ناعمة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلى

طريقة تحضير كفتة التونة البانيه

- لعمل كفتة التونة البانيه، سلق البطاطس ثم تقشيرها وهرسها.

- خلط البطاطس مع المكونات من التونة والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والبيض والكمون الناعم والكزبرة الجافة الناعمة والبصل المفروم والملح والفلفل الأسود.

- تقطيع الكفتة على شكل كرات وقلبيها في البقسماط ثم قليها في الزيت.

- تقديم الكفتة من خلال تزينيها بالزيتون الأسود والشبت والطماطم.