نسمة محجوب تزين بصوتها المؤتمرات الرئاسية بـ «إنتي الحياة» و«يا محروسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مع كل طالعة شمس وبداية يوم جديد أنتي بتنجحي في التحدي ومكانتك بتزيد».. بهذه الكلمات التشجيعية التي قدمتها بصوتها الشجي، طلت الفنانة نسمة محجوب بأغنية «إنتي الحياة» خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار.

نسمة محجوب تغني في حفل تكريم المرأة المصرية

وظهرت نسمة محجوب وهي تغني أغنية «إنتي الحياة»، التي لاقت تفاعلا وإعجابا بين جميع الحضور، إذ كان يُعرض في الخلفية على الشاشة لقطات لمجموعة من النماذج الناجحة تحت عنوان «المرأة المصرية – مفتاح الحياة».

ومن كلمات أغنية «إنتي الحياة» التي قدمتها نسمة محجوب هي: «مع كل طالعة شمس وبداية يوم جديد انتي بتنجحي في التحدي ومكانتك بتزيد، بكرة بكرة ليكي، بكرة الدنيا وثقة فيكي تستمري في الحكاية وتكتبي المجد بأيديكي عديتي بصعب كتير ووصلتي لحته بعيد، ياللي حياتك في أيديك وبقيتي حرة فيها عندك أحلام كتير وخلاص هتحققيها مع كل طالعة شمس وبداية يوم جديد».

مشاركات نسمة محجوب في المؤتمرات الرئاسية

واعتادت نسمة محجوب على الظهور في العديد من المؤتمرات والفعاليات الرئاسية، إذ إن حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ليس الأول، وسبق أن شاركت في فعاليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بأغنية «حكاية شعب».

وشاركت أيضا في فاعليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري الذي كان في استاد القاهرة، إذ قدمت أغنية «يا محروسة».

معلومات عن نسمة محجوب

- نسمة محجوب الفائزة في برنامج ستار أكاديمي الموسم الثامن.

- خريجة الجامعة الأمريكية.

- نسمة ابنة المخرج علاء محجوب، ووالدتها مضيفة جوية.

- تدربت على يد الدكتورة نيفين علوبة السوبرانو الشهيرة، لذا أًصبحت محترفة في الغناء الأوبرالى.

- سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحي.

- حصلت على الجائزة الألمانية الشباب يعزف والمعروفة باسم Jugend Musiziert .

- مثلت مصر عدة كثيرا في الغناء الأجنبي وفي التمثيل والاستعراض المسرحي.

- شاركت عام 2013 بالدبلجة في النسخة العربية من فيلم ديزني «ملكة الثلج» بدور إلسا.

- تزوجت نسمة من الموزع الموسيقي شادي الحلواني.