أفضل الأشهر المتبقية في عام 2022 لجميع الأبراج.. أبريل «التوب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبحث الكثير من الناس بشكل يومي عن حظهم من خلال الأبراج، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الاجتماعي وغيره، للتعرف على أفضل الأمور أو الأيام.

أفضل الأشهر لجميع الأبراج خلال عام 2022

وكشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، لـ«هن»، أفضل الأشهر لكل برج خلال الفترة المتبقية من عام 2022، بشأن فترات سيحالفهم الحظ بها على جميع الأصعدة مهني أو عاطفي أو اجتماعي، خاصة السيدات.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل سيكون لديها حظا خلال بعض الأشهر، وهي «مايو ويونيو وأكتوبر»، وكذلك أشهر أخرى، فضلا عن أشهر أخرى أقل حظا مثل «مارس وأبريل ويوليو وأغسطس»، بينما سيكون مارس شهر الحب بالنسبة لها.

برج الثور

صاحبة برج الثور سيكون لديها حظا كبيرا في أشهر «مارس وأبريل ومايو»، ويليهم بعد ذلك شهري أغسطس وأكتوبر.

برج الجوزاء

أفضل شهر لأصحاب برج الجوزاء هو مايو، ويليه في الحظ أشهر «مارس وأبريل ويوليو ويونيو ونوفمبر».

برج السرطان

شهر أبريل من أفضل الأشهر حظا لأصحاب برج السرطان وبعد ذلك شهري مارس وأغسطس.

برج الأسد

أصحاب برج الأسد يحالفهم الحظ في شهري «مايو وأكتوبر» وهما أفضل شهرين، بعد ذلك شهري «أبريل ويونيو».

برج العذراء

يحالف الحظ أصحاب برج العذراء في شهري «مارس وديسمبر»، ثم أشهر «أبريل ويوليو».

برج الميزان

أفضل الأشهر حظا لبرج الميزان، هي: «مارس وأبريل ويونيو».

برج العقرب

أفضل شهرين لأصحاب برج العقرب، هما «أبريل ومايو».

برج القوس

كان شهر فبراير أفضل شهر لأصحاب برج القوس من النجاح وتحسين العلاقات.

برج الجدي

أفضل الأشهر لأصحاب برج الجدي، هي أشهر «مارس ومايو وسبتمبر».

برج الدلو

أصحاب برج الدلو يحالفهم الحظ في 3 أشهر، وهي «مارس وأبريل ونوفمبر».

برج الحوت

أفضل الأشهر لأصحاب برج الحوت، هي «مارس وأبريل ومايو».