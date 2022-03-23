"الصحة العالمية" تحذر من إعادة اتحاد سلالات كورونا الأصلية.. ماذا يعني ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يطرح فيروس كورونا تحديات جديدة كل يوم، في الآونة الأخيرة، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) إمكانية وجود فيروسات مؤتلفة، في الأسبوع الماضي، بعد ظهور فيروس مؤتلف جديد هو مزيج من سلالتي أوميكرون BA.1 و BA.2.

في 19 مارس ، شرحت منظمة الصحة العالمية حول مؤتلف دلتا AY.4 و Omicron BA.1.

وقالت كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، على تويتر: "يُتوقع أن تكون المواد المؤتلفة SARSCoV2 منتشرة على نطاق واسع بين البشر والعديد من أنواع الحيوانات الآن، لا يزال الاختبار والمراقبة (بما في ذلك حالات اشتباه الإنفلوانزا) والتسلسل ومشاركة البيانات مهمة لتتبع الجائحة واتخاذ إجراءات مبكرة عند ظهور متغيرات جديدة".

ما هو الفيروس المؤتلف

يُعرف مزيج من متغيرات فيروسات التاجية من Omicron و Delta باسم المؤتلف، كما تقول الدكتورة ماريا فان خيركوف، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية والرئيس الفني لـ COVID-19 – في منظمة الصحة العالمية، وفقًا لتقرير بحثي، يحتوي هذا على البروتينات الهيكلية والبروتينات من BA.1 والجزء المتبقي من الجينوم من دلتا، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور الفيروسات المؤتلفة، قبل ذلك، وأكدت أيضًا ظهور سلالات مؤتلف من BA.1 و BA.2 من Omicron، تم اكتشاف هذا المؤتلف من خلال اختبار PCR ، وهي الطريقة المعيارية الذهبية للكشف عن فيروس كورونا حتى الآن، وفقًا للتقارير، كان المؤتلف سلالة ألفا ووهان هو الأول.

كيف تختلف المؤتلفات عن السلالات الأصلية؟

منذ ظهور عدوى فيروس كورونا المستجد، كنا نتعامل مع السلالات الأصلية للفيروس مع طفراته، حتى الآن، من بين عدد من متغيرات الفيروس التاجي، تم تصنيف 5 منها على أنها متغيرات مثيرة للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية، هذه المتغيرات الخمسة مسؤولة عن إصابة عدد كبير من السكان في جميع أنحاء العالم وقد ظهرت واحدة تلو الأخرى مسببة موجات شديدة وكارثية من عدوى كوفيد.

المؤتلفات لها التركيب الجيني لكل من السلالات التي نشأت منها، في سياق فيروس كورونا، لا يزال يتعين معرفة المزيد من المعلومات حول المكونات الجينية.

ما الذي يسبب إعادة التركيب في الفيروسات؟

تحدث إعادة التركيب عندما يصيب جينومان فيروسيان على الأقل نفس الخلية المضيفة ويتبادلان الأجزاء الجينية، يحدث إعادة التركيب بين أعضاء من نفس أنواع الفيروسات.

هناك أنواع مختلفة من إعادة التركيب في الفيروسات: إعادة التركيب المتماثل، وإعادة التركيب غير المتماثل، والخلط أو إعادة التجميع.

كم عدد المؤتلفات لفيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن؟

حتى الآن، تحدثت منظمة الصحة العالمية عن اثنين من المؤتلف: دلتاكرون وإعادة تركيب سلالات BA.1 و BA.2 من أوميكرون، وتقول التقارير، أن أول فيروس مؤتلف كان من سلالة ألفا وسلالة ووهان.

ما هو تأثير الفيروس المؤتلف

لا شك أن إعادة التركيب يوسع نطاق الفيروسات عن طريق إدخال المزيد من الفيروسات الجديدة، يساعد في تطور الفيروس، وبالتالي يضع المزيد من التحديات أمام الباحثين والخبراء.

"إعادة التركيب ظاهرة منتشرة في الفيروسات ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطورها، وبالفعل، فقد ارتبط إعادة التركيب بتوسع نطاقات المضيف الفيروسي، وظهور فيروسات جديدة، وتغيير خصائص ناقلات الانتقال، وزيادة الفوعة والتسبب في المرض، وتعديل المناطق المدارية للأنسجة، والتهرب من المناعة، وتطور المقاومة للأدوية المضادة للفيروسات،" كما تشير الدراسة البحثية.

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هل الفيروسات المؤتلفة أشد خطورة من السلالات الأصلية؟

حتى الآن، لا شيء يمكن تأكيده، "نعم نحن على علم بهذا المؤتلف، هذا مزيج من Delta AY.4 و Omicron BA.1. تم اكتشافه ولكن هناك مستويات منخفضة جدًا من الاكتشاف"، تقول الدكتور خيركوف، ويضيف "لم نر أي تغيير في علم الأوبئة أو شدة فيما يتعلق بالمؤتلف، ولكن هناك دراسات مختلفة جارية".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن متغيرات دلتا وأوميكرون للفيروس التاجي كانت معدية لدرجة أن نظام إدارة الرعاية الصحية قد أصيب بالشلل تقريبًا أثناء موجات العدوى التي تسببها هاتان السلالتان.

ما هو رد منظمة الصحة العالمية على الفيروسات المؤتلفة؟

حول السبب وراء ظهور المؤتلفات، توضح الدكتور خيركوف، "ماذا يحدث عندما نسمح للفيروس بالانتشار بمثل هذا المستوى المكثف، يستمر الفيروس في التطور ومن المتوقع وجود المزيد من المتغيرات، ومن المتوقع أيضًا إعادة الارتباط، نتوقع أن نرى المؤتلف، منظمة الصحة العالمية على علم بهذا، هذا شيء على رادارنا ونحن نراقبه"، كما تؤكد على الحاجة إلى الاختبار وتسلسل الجينوم والتمثيل الجغرافي المناسب لتسلسل الجينوم في جميع أنحاء العالم.