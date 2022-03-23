هل تجنب تناول اللحوم والألبان يطيل العمر؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

إذا كنت في عمر أقل من الـ 60 وتتناول نظام غذائي أمريكياً غنياً باللحوم والألبان، يمكنك تقليل خطر أمراض الشيخوخة المسببة للوفاة بمعدل يطيل العمر أكثر من 10 سنوات، إذا استبعدت اللحوم والألبان وتناولت مكانها أطعمة نباتية، وفقاً ل

كشفت دراسة نروجية حديثة، أن استبعاد اللحوم والألبان من نظامك الغذائي، واستبدالها بأطعمة نباية، يمكن أن تطيل العمر أكثر من 10 سنوات.

وذكرت الدراسة التي أجرت في جامعة بيرغن تحت إشراف البروفيسور لارس فادنس، أن النظام الغذائي الأمثل لإطالة العمر يتضمن عدم تناول اللحوم الحمراء أو المصنّعة، وعدم شرب المشروبات المخلاة بالسكر، وتقليل استهلاك الألبان والبيض، وتناول المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات.

واستندت الدراسة إلى مئات الدراسات عن التغذية وعوامل الخطر المؤدية إلى الوفاة في الشيخوخة، مع مقارنتها بمعدلات الوفاة العالمية، وفقا لـ"24" الإماراتي.

ويعتقد فادنس أن طريقة معالجة الأطعمة هامة وليس نوعها فقط. وأنه إذا تحول شخص في عمر الـ 20 إلى هذا النظام المثالي من وجهة نظره فمن المتوقع أن يعيش 13 عاماً أطول في المتوسط، بينما إذا تحول الشخص وهو في عمر الـ 80 إلى النظام الغذائي المثالي فسيعيش 3 سنوات أطول من العمر المتوقع له إذا ظل متبعاً حمية غذائية غربية.

ويلفت فادنس الانتباه إلى أن تقديراته هي متوسطات ولا تنطبق على حالات فردية.