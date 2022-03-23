طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. «مقرمشة وخفيفة ومكوناتها في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض تعتبر من أسهل سبل إعدادا بلح الشام، والمنتشرة بين كثير من السيدات كونها المفضلة لأطفالهن بسبب قوامها المقرمش أو الكرسبي و«غير منفوخ»، ومكوناتها من المطبخ وغير مكلفة على الإطلاق، فمقاديرها من أساسيات كل منزل من دقيق ونشا وغيرها من المكونات التي تحتفظ بها معظم ربات البيوت في باب الثلاجة.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

المقادير

2 كوب دقيق

2 كوب ونصف ماء

نصف كوب من الزيت

معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة نشا

معلقة صغيرة ملح

شربات

طريقة تحضير بلح الشام من غير بيض

بلح الشام بدون بيض، يمكن تحضيره بسهولة فلا يستغرق وقتا طويلا، إذ تتم من خلال خلط 2 كوب دقيق مع معلقة النشا الصغيرة ومعلقة الملح الصغيرة، ونضع كوبين ونصف ماء على النار ونضيف إليهم معلقة واحدة من السكر، ونصف كوب من الزيت، ويتركون حتى الغلي.

وعندما يبدأ الخليط في الغليان، نضع الدقيق حتى تتشكل العجينة، ويمكن إضافة نكهات إليه، ثم نقلبها حتى تصبح عجينة، ونمزج كل المكونات، وبعدها تبرد قليلا ثم تعجن بالأيدي لبعض الوقت حتى تصبح ناعمة وقوامها متماسك، ونضعها وهي دافئة بكيس الحلواني.

بينما يمكن أن نضعها بعد ذلك في الزيت مباشرة، أو نحضر طبق ونضع عليه كيس بلاستيك وعليه بعض الزيت حتى لا يلزق العجين، ونضعها في كيس الحلواني بالتشكيلة والمقياس الذي نريده، وممكن أن نضعها طويلة ونقطعها بالسكينة أو مقص المطبخ، ثم نقليها في الزيت، لتأكل الأسرة بلح الشام بدون بيض مقرمش وخفيف.

يجب أن يكون الزيت ساخنا جدا في المقلاة، على عكس بلح الشام بالبيض الذي يجب أن يكون الزيت فيه بارد، إذ أن طريقة عمل بلح الشام بدون بيض تستوجب أن يكون الزيت ساخن جدا أو متوسط السخونة، وبعدما تأخذ اللون المطلوب نضعها في الشربات دقيقة أو أكثر حسب الرغبة.

طريقة أخرى لعمل بلح الشام بدون بيض

المقادير

كوب ماء

كوب وربع دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة شيرة وهو الشربات الثقيل أو يمكن استبداله بعسل نحل أو عسل جلوكوز

نصف ملعقة صغيرة ڤانيليا

طريقة التحضير

نحضر الحلة على البارد، ونضع بها 2 كوب ماء، ومعلقتين الزيت والعسل الذي وقع اختيارك عليه، ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم نضع بعد ذلك الدقيق ومعلقة النشا، ونقلب حتى يمتزج الخليط، ونضغط ونقلب حتى لا يكون هناك أي كتل ناشفة من الدقيق، ويمكن وضع أي نكهات حسب الرغبة مثل نصف معلقة صغيرة فانيليا أو غيرها، وبعدما تصبح العجينة متماسكة قليلا يمكن تشكيلها.

يجب أن تعرفي أن العجينة كلما كانت دافئة كلمها سهل التشكيل والتقطيع، والنتيجة يكون بلح الشام خفيف ومقرمش، لأنها بدون بيض.

بعد ذلك، نضعها في الزيت ومن المهم جدا أن يكون الزيت ساخنا جدا، ويمكن اختباره بوضع قطع صغيرة من عجينة بلح الشام، حتى تحتفظ بشكلها وقرمشتها عند وضعها، وبعدما تأخذ اللون المطلوب نضعها في الشربات.