جامعة بريطانية: لقاح فايزر يعالج مصاب كورونا لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت جامعة كارديف البريطانية، أن جرعتي لقاح فايزر/بيونتيك ساعدتا شخصاً على التخلص من فيروس كورونا.

والمصاب كان يعاني من متلازمة ويسكوت ألدريتش التي تضعف جهاز المناعة، وقد أصيب بالفيروس منذ 218 يوماً، ولم تتمكن مناعته من محاربة العدوى بشكل طبيعي.

وذكر الدكتور ستيفن جولز: "يعاني إيان ليستر (37 عاماً) من مرض وراثي نادر، وقد أثبتت الاختبارات استمرار النتيجة الإيجابية لفحص كورونا، ونظراً لتأثير ذلك على صحته وعلى صحته العقلية قررنا اتباع نهج علاجي فريد"، وفقا لـ"24" الإماراتي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام لقاح كوفيد-19 لعلاج العدوى وليس الوقاية منها، بحسب ما ذكرت الجامعة.

وتم إعطاء المصاب جرعتين من اللقاح يفصل بينهما شهر واحد، وقال بيان الجامعة: "سرعان ما رأينا استجابة قوية للأجسام المضادة، أقوى بكثير مما قامت به المناعة بسبب العدوى الطبيعية الممتدة".

وأكّدت الفحوصات أن ليستر قد تطهّر من فيروس كوفيد-19 بعد 72 يوماً من تلقيه الجرعة الأولى للقاح، و218 يوماً بعد اكتشاف إصابته.