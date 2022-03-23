فتاة تعيد قطها المتوفى للحياة.. تكلفت نصف مليون جنيه: أصابها الجنون «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عشق الحيوانات الأليفة لا حد له، إذ قد يصاب بعض الأشخاص بالجنون نحو حبهم وتعلقهم الشديد بحيواناتهم الخاصة، وهو ما تعرضت له فتاة ثلاثينية، بعد حزنها البالغ على قطها المتوفى والذي كان يدعى «تشاي»، لذلك لجأت لأمر غير متوقع كي تسيطر على هذا الحزن.

استنساخ القط من جديد

توفي القط في عام 2017 أي قبل 4 أعوام، وذلك بعد إجراء عملية جراحية له، لتقرر الفتاة الأمريكية التي تدعى كيلي أندرسون، إعادة قطها الراحل من جديد إلى الحياة، من خلال استنساخ روحه بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في الأمر، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وفي تصريحاتها قالت «كيلي» التي تعمل مدربة للكلاب، إنها واجهت العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب هذا القرار غير المألوف الذي اتجهت إليه، لكنها أوضحت أن قرارها كان ليس إلا مجرد آلية للتعامل مع حزنها الشديد على قطها.

وبدأت الفكرة بعد إخبار الفتاة الثلاثينية من قبل زميل لها، أنه هناك شركة تعرف بـViaGen، تقدم خدمات استنساخ للحيوانات لأصحاب الحيوانات الأليفة، لذلك قررت «كيلي» الحفاظ على الحمض النووي لـ«تشاي» من خلال تجميده طوال الليل عند الطبيب البيطري، وذلك قبل دفنها منذ أعوام.

خطوات استنساخ القط

ومن ثم حصلت الشركة على الحمض النووي للقط وقامت بوضعه داخل بيضة فارغة، والتي تم وضعها بعد ذلك في قطة بديلة، وبعد مرور أربع سنوات من المحاولات الفاشلة، أصيبت الفتاة الأمريكية بصدمة شديدة عندما تلقت مكالمة لتقول إن حيوانها الأليف الجديد قد وُلد أخيرًا، تكلفت تلك العملية 19 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو نصف مليون جنيه مصري.

وقالت «كيلي»: «عندما تلقيت المكالمة كنت في حالة صدمة شديدة، حيث كنت أكاد أشعر بالإحباط من نجاح الأمر»، وسرعان ما واجهت الفتاة ردود أفعال عنيفة بشأن قرارها، حيث ادعى بعض الأشخاص أنها تحل محل حيوانها الأليف القديم بشكل غير عادل، أو حتى أن الاستنساخ غير موجود وأنها تعرضت للخداع.