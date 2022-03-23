سيدة مفصولة من شركة نقل جماعي: «قالولي اشتغلي من غير ابنك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت عزة عبد السلام، قائدة سيارة خاصة تم فصلها من شركة نقل جماعي، إنها بدأت العمل في شركة للنقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية بسبب احتياجها للعمل وترك عملها منذ عام 2018، لافتة إلى أنها انفصلت عن زوجها وعملت أثناء حملها ثم ولدت ولجأت إلى العمل أثناء حضانتها لطفل بسبب انتهاء الأموال التي ادخرتها.

نزول ابنها معها العمل

وأضافت «عبد السلام»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء أمس الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها أصيبت بكورونا ونجلها وكانت حالتهم صعبة للغاية، مشيرة إلى أنه يتم علاج ابنها باستمرار بأسعار مرتفعة، لكنها لا تمتلك المال لذا عملت على العمل في شركة نقل جماعي، وباعت سيارتها القديمة ثم غيرت سكنها ودفعت جزءًا مقدم سيارة لتعمل في النقل الجماعي وسارت الأمور جيدا إلا أن إحدى العملاء قامت بالشكوى منها وتقييمها بشكل سيئ، مواصلة: «بنزل دايما ومعايا ابني في العربية وبقعده ورا على الكنبة وبقوله إن إحنا في شغل عشان ميزعجش العميل».

ما حدث معها بسبب ابنها

وتابعت قائدة سيارة خاصة تم فصلها من شركة نقل جماعي : «عميلة ركبت معايا في مشوار مدة 5 دقائق ولسه باخد راكب تاني لقيت الأكونت بتاعي اتقفل والشركة بدأت تعمل تحقيقات داخلية لمعرفة سبب إغلاق حسابي وشكوى العمل، وأنا أصلا بعتذر لأي عملي يركب معايا عن وجود ابني معايا واعتذرت للعميلة دي برضه، أنا حاولت أوصل للعميلة دي فكتبت البوست على السوشيال ميديا على الجروب ونمت وصحيت، ولقيت ناس بتكلمني برايفيت عشان اشتغل في شركات أخرى، في ناس كتير أخدت السي في وبندور على شغل وناس قدمولي دعم نفسي لأني كونت في حالة سيئة جدا والدعوات هي اللي خلتني أتحسن».

وأضافت: «بدفع قسط 4000 في الشهر، أنا خريجة كلية تجارة، وبشتغل من أولى جامعة، أنا معرفش حاجة عن طليقي ومفيش اتفاق بيني وبين أهله، وأهلي في طنطا مش عايشين معايا في القاهرة، ومجالات الشغل في القاهرة أكثر من طنطا، الشركة اللي فصلتني فتحتلي الأكونت بس قالتلي اشتغلي بدون ابنك اتصرفي بقى».