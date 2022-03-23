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الامارات | قطة تنقذ حياة أمريكية من السرطان

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطة تنقذ حياة أمريكية من السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت قطة حياة صاحبتها عندما قفزت على معدتها خلال جلسة لعب عادية.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن السيدة جيل كيلي شعرت بألم مبرح في المكان الذي قفزت فيه قطتها على معدتها، إلى حد صراخها ألماً.

وبسبب شعورها المتزايد بالألم ، قرر الزوج اصطحاب زوجته إلى المستشفى لرؤية طبيبها  لتكتشف السيدة أن قطتها قفزت على ورم وزنه 2 كيلوجرام في معدتها .

وبعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة، اكتشفت “كيلي” إصابتها بسرطان المبايض.

وأضافت الصحيفة، أن الأطباء قاموا باستئصال الورم وعلاج جيل، وهي الآن تعافت تمامًا من المرض، والفضل يعود إلى قفزة قطتها.

وترشحت القطة للجائزة الوطنية لحماية القطط، بعد انتشار قصتها الملهمة عالميًا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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