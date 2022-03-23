الامارات | لص سرق هاتف فتاه فكشفته مكالمة عبر الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لص سرق هاتف فتاه فكشفته مكالمة عبر الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 مارس 2022

اقدم لص على سرقة فتاة في مدينة قنا جنوب مصر، حيث انتشل هاتفها المحمول، ولسوء حظه لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعرّف عليه

وحررت الفتاة ، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء تواجدها في الشارع خلال حديثها مع صديقتها، وقدّمت فيه الصورة الملتقطة له



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللص التي التقطتها صديقتها خلال مكالمة الفيديو على نطاق واسع، وأطلقوا عليه لقب اللص المنحوس

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