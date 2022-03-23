التنورة الجينز نجمة الموضة في صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن التنورة الجينز تمثل نجمة الموضة النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة عملية أنيقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجينز تطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة تعكس الجرأة والتفرد؛ فعلى سبيل المثال تأتي التنورة بطول متوسط "ميدي" مع فتحة أمامية طويلة، بينما تزدان موديلات أخرى بصف أزرار أمامي.

وتتألق بعض الموديلات بنمط الباتشورك "الرقع"، الذي يستلهم روح السبعينيات الجذابة، في حين تأتي موديلات أخرى بقصة قصيرة للغاية لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.