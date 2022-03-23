أسعار الدهب هربت منها وعيار 21 مولعها.. نصائح للعرسان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثار تطورات أسعار الذهب ضجة كبيرة بين الناس، خاصة أنه وصل لسعر لم يصل إليه سابقا، بحسب ما يقول تجار الذهب، ما يثير ذلك حيرة وتساؤلات العديد من الأشخاص خاصة من يقبلون على الزواج.

وبدأ أسعار الذهب في الارتفاع منذ يوم الاثنين 21 مارس، وظل في الصعود حتى أنه زاد مرتين في نفس اليوم وهو 22 مارس، ومن أحد الأسباب في هذه الزيادة ارتفاع سعر الدولار وكذلك لجوء الكثير من الناس للذهب كأحد الاستثمارات حيث وصل سعر الجرام العيار 21 إلى 1090 جنيهًا وعيار 18 سعر 934 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1246 جنيهًا.

تحدث تاجر الذهب سمير جرجس، عن ارتفاع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية وتجاوزه حاجز الألف جنيه لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن عملية الشراء بها ركود حيث ينتظر المواطنون الأسعار لكي تستقر، معبرا لـ «هن» عن صعوبة توقعه لمعرفة الأسعار خلال الفترة المقبلة وموعد استقرارها قائلا: «ماحدش يعرف حاجة كل حاجة بتتغير حسب سعر الدولار وسعر البورصة ومشكلة أوكرانيا وروسيا، علشان الدنيا هتبقى متلخبطة».

الذهب والاستثمار

كما قال سمير، في حديثه إن هناك العديد من المواطنين الذين يأتون لبيع الذهب، «فيه ناس بتستنى وقت أكتر علشان يغلى أكتر، وفيه ناس بتبيع لأنها شايفة أنه ده الوقت مناسب للبيع ولتحقيق المكاسب».

ووجه سمير، نصيحة للناس بشراء الذهب قائلا: «الذهب عمره ما يخسر، فلو حد معاه قرش زيادة يشتري به ذهب أفضل من أي طريقة للاستثمار أخرى».

نصائح للمقبلين على الزواج

وعن المقبلين على الزواج، فيمكن شراء شبكة تبدأ من 15 ألف جنيه وهي عبارة عن أسورة وخاتم صغير، كما أن أسعار الدبلة تبدأ من ألفي جنيه إلى 5 آلاف، كما نصح تاجر الذهب أن يمكن للعريش شراء الدبلة حاليا ثم الانتظار لحين استقرار الأسعار لشراء الشبكة.