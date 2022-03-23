طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة.. سهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجلاش من الأكلات المميزة التي يحرص الكثير من الناس تناولها بجانب الوجبة الأساسية لمذاقها الشهي وخاصة في شهر رمضان، لذا تبحث السيدات على طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة، لمعرفة كيفية تحضيرها والمكونات الخاصة بها.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة، من خلال برنامجها على قد الإيد المذاع عبر شاشة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة

جلاش

ربع كوب سمنة

نص كيلو لحمة مفرومة

بصلة

نص ملعقة قرفة ناعمة

رشة زنجبيل بودرة

2 فلفل أخضر رومى

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

نصف كوب لبن

نصف كوب شوربة

بيضة

طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة

- يتم تشويح اللحمة مع البصل المفروم فى السمنة على النار.

- بعد ذلك إضافة المكونات من القرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومى مع الاستمرار في التقليب.

- ثم دهن ورق الجلاش بالسمنة ووضع واحدة تلو الأخرى داخل الصينية وفي المنتصف يتم إضافة اللحمة المفرومة.

- يتم وضع طبقات أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنة.

- بعد ذلك خلط البيض مع اللبن والشوربة والملح والفلفل الأسود ويتم تسقية الجلاش به، ثم تقطعيه على شكل مربعات ووضعه بالفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل جلاش بالدجاج والجزر

جلاش

نصف كيلو صدور دجاج

جزرتين

كمية من الزيتون

شرائح بصل

شرائح زبدة سائلة

كوب لبن

بيضة

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

طريقة تحضير جلاش بالدجاج والجزر

- يتم تشويح البصل ثم وضع عليها شرائح صدور الدجاج والتوابل ثم التقليب حتى تنضج.

- وضع بشر الجزر والزيتون ثم تركه جانبا.

- بعد ذلك فرد نصف الجلاش داخل صينية والعمل على دهن كل ورقة جلاش بالزبدة ثم وضع الحشو بالمنتصف، ووضع طبقات جلاش أخرى.

- تقطيع الجلاش على الشكل المرغوب ثم تسقيه باللبن والبيض، وبعد ذلك وضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة.

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبنة الرومي

جلاش

ربع كوب سمنه

2 فلفل أخضر رومى

جبنة رومى مبشورة حسب الرغبة

جبنة موتزاريلا حسب الرغبة

ربع بسطرمة مفرومة

بيضة

نصف كوب لبن

فلفل أسود وملح حسب الرغبة

طريقة تحضير جلاش بالبسطرمة والجبنة الرومي

- العمل على دهن أوراق الجلاش بالسمنة السايحة.

- خلط الجبنة الرومى المبشورة مع الفلفل الرومى والجبنة الرومي الموتزاريلا والبسطرمة مع رشة ملح.

- وضع الحشوة على ورق الجلاش ثم لفها على شكل أصابع.

- رص جميع أصابع الجلاش داخل بايركس.

- خفق البيض مع اللبن والقليل من الفلفل الأسود ثم وضعه على الجلاش.

- وضع الجلاش في الفرن حتى النضج وبعد ذلك تقديمه ويمكن تزينه بأوراق البقدونس.

طريقة عمل جلاش محشي أرز و دجاج

نصف صدور دجاج فيليه مكعبات

كوب أرز

جلاش

سمنه

3 جزر

نصف كوب بسلة

ملعقة كزبرة خضراء

بقدونس

2 بصل قطع

ملعقتين ثوم مهروس

بهارات حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير جلاش محشي أرز و دجاج

- وضع البصل المقطع والسمنة مع ملح وفلفل أسود وثوم مهروس.

- إضافة صدور الدجاج وبعد ذلك البهارات مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لون الفراخ.

- بعد ذلك إضافة البسلة والجزر مع التقليب ثم إضافة الأرز والماء.

- عندما تغلي الماء يمكن خفض درجة الحرارة.

- وضع الكزبرة والبقدونس بعد نضج الأرز.

- ثم وضع ثلاث طبقات من الجلاش والعمل على الدهن بين كل طبقة بالسمنة السايحة.

- وبعد ذلك إضافة الحشو وغلق الجلاش على شكل مربع.

-وضع الجلاش في صينية ودهنه بالسمنة وبعد ذلك وضعه بالفرن.