الامارات | بسبب قطعة شوكولاتة.. مقتل شخص في إيران ليلة النوروز

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قطعة شوكولاتة.. مقتل شخص في إيران ليلة النوروز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل شخص في غرب إيران ليلة رأس السنة الإيرانية الجديدة، أو ما يُعرف بعيد النوروز، بسبب قطعة من الشوكولاتة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا" عن شرطة المباحث في محافظة كرمانشاه.

وقالت الشرطة إنه "بعد أن ذهب رجل يبلغ من العمر 25 عاماً إلى بائع حلويات ومكسرات في السوق، وفتح الشاب قطعة من الشوكولاتة بغية اختبارها قبل شرائها، قوبل برد فعل غاضب من صاحب المتجر".



ووفقاً للشرطة، "بعد ذلك، حدثت مشادة كلامية ثم عراك بالأيدي بين البائع والمشتري. وطعن المشتري البائع".

ونُقل المصاب إلى المستشفى بينما فر المهاجم من مكان الحادث. وتوفي البائع لاحقاً متأثراً بإصابته الخطيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news