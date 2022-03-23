لربات البيوت.. تشتري الدهب ولا تبيعيه؟ اعرفي الحل المناسب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحيرة تعيشها العديد من ربات المنازل، التي تهتم بأسعار الذهب خلال الساعات الماضية، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ ومتفاوت، وفقًا لما ذكرته شعبة الذهب في الغرف التجارية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا وملحوظ، وفقًا لارتفاع أسعار العالمية، وأسواق المال داخل مصر.

وتساءلت العديد من السيدات اللاتي يحتفظن بالمشغولات الذهبية، عن الحل الأنسب للاستفادة منها، بالبيع أو الشراء.

نصائح لبيع وشراء الذهب في الوقت الحالي

وفي هذا الصدد، أجاب وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على السؤال الشائك، مؤكدًا أن الرؤية حتى الآن غير واضحة: «لم اشتريتي دهب بسعر قليل، وراضية حاليًا بالارتفاع بيعي، لكن الأفضل نستنى».

وتابع «أمين» خلال حديثه لـ «هُن»: «محدش عارف هيرخص ولا مش هيرخص أصلا، لكن الرؤية بتقول إنه هيزيد».

ونصح «أمين» بشراء الذهب في الوقت الحالي: «لو فيه فائض فلوس حطوه في الدهب اشتري ممكن تزيد أكتر».

وعن اضطرار البعض لشراء الذهب، بسبب مشاريع الخطبة والزواج، نصح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية،، بشراء الذهب مع تخفيف الوزن قدر المستطاع: «عشان ميأثرش على الشكل الجمالي».

أسعار الذهب أمس

سجلت أسعار الذهب أمس، الثلاثاء، تفاوتا بين عيار 21-18-24، مقارنة بأسعار الذهب خلال الـ48 ساعة الماضية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 بين 925 إلى 935 جنيها، بينما سجل عيار 24، وبناء على شعبة الذهب، بين 1,057 إلى 1,069 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بين 793 إلى 801 جنيه، وسعر الجنيه الذهب تراوح بين و7,400 إلى 7,480 جنيه.