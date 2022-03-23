أحمد وزينة عاملين أشيك عربية لوتس: الدولة دعمتنا وهنتجوز منها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد شوارع مدينة نصر الشهيرة، وقف أحمد سويلم 26 عاما، وخطيبته «زينة» على عربة مميزة تخطف أنظارك منذ أن تخطو بقدميك بالشارع، عربة مضيئة مُزينة بالورود الطبيعية، تحمل جميع أنواع ونكهات القهوة ومشروبات اللوتس المُبتكرة، يقف عليها النائي كمصدر رزق إضافي قبل دخولهم القفص الذهبي.

24 ساعة في خدمة المارة، لا يتوقف ساعة واحدة منذ أن افتتح العربة قبل عام، حتى بات الجميع حوله يعرفونه جيدًا، ويحضرون له خصيصًا لتناول مشروب اللوتس المميز الذي يعده بنفسه لمواجهة برد الشتاء.

أنا تجارة إنجلش وشغال في التصميم والموضة

دراية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، ساهمت في تشكيل وعي «أحمد» أن يكون على دراية كاملة بدراسة الجدوى، والتطلعات حول المجالات الأخرى، التي ساعدته في العمل كمصمم، واجهات وشعارات للعديد من الماركات العالمية، حتى تصميم العربة الخاصة به بنفسه، وفقًا لما ذكره لـ «هُن»: «اتعلمت التصميمات واشتغلت مع ماركات عالمية، ولما حبيت ابدأ شغل خاص صممت مشروعي بأيدي من البداية للنهاية، وبقيت أصمم لشباب تانية عندها نفس الفكرة أو الهدف».

كنت في دبي وجيت هنا أشتغل

العمل في دبي لعدة فترات لم يستمر مع «أحمد» بعد تأثره بأزمة الكورونا، ليعود مُفكرًا في مشروع خاص به: «جيت هنا وبدعم خطيبتي كمان ووقوفها معايا قررت أعمل المشروع ده، وقدرت أعمل لنفسي اسم».

الدولة بتدعمني ومعنديش أي مشاكل

انتهاء أزمات التصاريح والتراخيص والكهرباء، كان أول ما شغل بال «أحمد» الذي قرر الاهتمام به حتى نجح في استخراج ورق مشروعه، بدعم من الدولة، من خلال وزارة الاستثمار: «معنديش أي مشاكل، وواخد الكهرباء والتراخيص الأول ومن بعدها وقفت في الشارع وعملت مشروعي».

أسعاري أقل من الكافيهات

أسعار قليلة وضعها صاحب العربة لجذب الرواد: «ببدأ من 15 جنيه، وأقل من الكافيهات عشان الشباب تقدر تيجي وتقعد وتشرب اللي عوزاه بجودة عالية وسعر قليل».