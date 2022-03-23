لهذا السبب.. دع طفلك يمشي حافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام الوالدين بترك طفلهم الصغير يمشي حافيا من حين إلى آخر خلال فصلي الربيع والصيف؛ حيث يعمل المشي بأقدام حافية على تدريب عضلات وأربطة وأوتار القدم بشكل مكثف وتقوية بنيتها العظمية.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي أن يمشي الطفل حافيا على أرضيات مختلفة كالعشب والرمال لتحقيق فائدة أكبر، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا تدريب أقدام الطفل من خلال أداء بعض التمارين البسيطة، التي تتسم بطابع اللعب واللهو، مثل تمرين محاولة التوازن على حبل يستقر على الأرض أو محاولة الإمساك بكرة صغيرة بأصابع القدم.

وعن مواصفات الحذاء المثالي للطفل، أوضحت الجمعية أن الحذاء ينبغي أن يكون ذا مقاس مناسب وليس ضيقا، وأن يكون النعل مرنا بقدر كاف ليتيح الحركة الطبيعية للأقدام، كما ينبغي أن يكون الكعب ثابتا ومستقرا.