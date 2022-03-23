ما هو التهاب دواعم السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة اللثة إن التهاب دواعم السن “Periodontal disease” هو التهاب يهاجم دواعم السن، أي الأنسجة الداعمة المحيطة بالأسنان.

وأوضحت الجمعية أن أسباب التهاب دواعم السن تتمثل في التهاب اللثة، الذي يتم علاجه، بالإضافة إلى إهمال نظافة الفم والأسنان والتدخين وداء السكري.

وتتمثل أعراض التهاب دواعم السن في احمرار اللثة وتورمها ونزيفها وانحسارها وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامات، محذرة من أن عدم علاج الالتهاب يؤدي إلى تساقط الأسنان، كما أنه يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وفي الحالات البسيطة يتم العلاج من خلال تنظيف الأسنان للتخلص من البكتيريا والجير، كما قد يشمل العلاج تناول مضادات حيوية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى الجراحة (تنظيف الجيوب العميقة للثة وتجديد اللثة والجراحة التجميلية لاستعادة اللثة).