الامارات | مهندس الصوت بحفل أنغام يكشف تفاصيل أزمة انقطاع الصوت بدار الأوبرا

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الصوت بحفل أنغام يكشف تفاصيل أزمة انقطاع الصوت بدار الأوبرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المهندس محمد صقر، مهندس الصوت بحفل المطربة أنغام، تفاصيل أزمة انقطاع الصوت في بداية الحفل.

ووجه مهندس الصوت بحفل المطربة أنغام، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، اعتذاره للجمهور بسبب انقطاع الصوت بحفل أنغام بدار الأوبرا المصرية الذي وقع في بداية الحفلة.

وقال المهندس محمد صقر، مهندس الصوت بحفل المطربة أنغام، إن حفلة دار الأوبرا تعد الحفلة الثانية له مع المطربة أنغام، لافتا إلى أنه عمل مع أنغام على مدار 20 عاما، ولكن ليس كمهندس صوت.

وأوضح المهندس محمد صقر، مهندس الصوت بحفل المطربة أنغام، أن كل أوركسترا يكون لها تجهيزات خاصة بها، معقبا: "قبل دخول فرقة المطربة أنغام كان هناك فرقة إسلام القصبجي، وأثناء خروج فرقة القصبجي، ودخول فرقة أنغام حدث خطأ ما".

وبين مهندس الصوت بحفل المطربة أنغام، أن أحد الحضور قال إن هناك مشكلة في الصوت، لافتا إلى أن هناك عدد من المهندسين المسئولين، منهم مهندس على المسرح وهو المسؤول، عن وصول صوت المطربة للجمهور، مشيرًا إلى أنه تم العمل على حل المشكلة، معقبًا: "بعتذر عن الخطأ وأرجو تعذرونا".

وعادت النجمة أنغام، لاستكمال حفلها المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد مجهودات إدارة الأوبرا ومسئولو الصوت في إرضاء جماهير "البلكون" والصفوف الأخيرة؛ للوصول بجودة مستويات الصوت.

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