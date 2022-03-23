الامارات | سجين يشرح كيف هرب من السجن وسط ذهول أفراد الشرطة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سجين يشرح كيف هرب من السجن وسط ذهول أفراد الشرطة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو مثير للاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح كيف يستخدم السجناء طرقًا مبتكرة للهروب من السجن، حيث هرب سجين من السجن من مركز شرطة في ولاية ماهاراشترا.

وترك السجين الشرطة تتساءل كيف هرب من مركز الشرطة على الرغم من إغلاق البوابة. إلا أن الشرطة قبضت على المتهم مرة أخرى وأعادته إلى مركز الشرطة.

عندما سألته الشرطة عن كيفية تمكنه من الفرار، قدم للشرطة عرضًا توضيحيًا حيًا.

ونظرًا لأن اللص كان نحيفًا جدًا، فقد خرج بسهولة من بين قضبان السجن.

أصيب أفراد الشرطة بالذهول لرؤية المتهم يخرج من القضبان في غضون ثوان قليلة.

في غضون ذلك، انتشر مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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