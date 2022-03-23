تمارين عضلات الحوض مهمة بعد جراحة سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية بممارسة تمارين تقوية عضلات الحوض بعد جراحة سرطان البروستاتا؛ حيث تعمل هذه التمارين على تقوية العضلة العاصرة، ما يسهم في مواجهة مشاكل سلس البول بشكل أسرع.

وأضافت الجمعية أنه من الأفضل ممارسة التمارين بعد مرور 48 ساعة على إزالة القسطرة، مشيرة إلى أن هذه التمارين تساعد أيضا على تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة لعلاج الأورام مثل متلازمة التعب.

وأكدت الجمعية على ضرورة ممارسة هذه التدريبات تحت إشراف اختصاصي علاج طبيعي لتحقيق أفضل النتائج، مع ضرورة أن يتحلى المريض بالصبر؛ نظرا لأنه لا يظهر تحسن على حالة المريض إلا بعد ستة شهور من التدريب المنتظم.