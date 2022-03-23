أفضل المقشرات المنزلية للتخلص من جفاف الجلد بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

خشونة الجلد التي تظهر على الجسم، تسبب الشعور بالإحراج لدى العديد من الأشخاص نتيجة لعدم رطوبة الجسم من الداخل عن طريق إهمال تناول المعدل الموصى به من الماء، بالإضافة إلى عدم تقشير الجلد الخارجي.

التخلص من الجلد الميت من خلال استخدام المقشرات الطبيعية من المنزل، والتي تحسن من الملمس الخارجي للجلد وتجعله مشرق أكثر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع prevention، والتي تتمثل فيما يلي:

مقشر الجسم بدقيق الشوفان وجوز الهند

هذا المقشر سوف يزيل الطبقة الجافة ويساهم في تجديد الجلد، حيث يعتبر دقيق الشوفان مرطب طبيعي، بالإضافة إلى زيت جوز الهند المضاد للالتهابات، قم بإذابة 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء، ومن ثم يُمزج مع نصف كوب من السكر الأبيض أو البني، ثم أضيفي ربع كوب من الشوفان، ومن ثم يكون متاح للاستخدام ويجب الحرص على عدم تركه مدة كبيرة من الوقت حتى لا يصبح الشوفان طريًا جدًا.

مقشر الجسم الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة، مع العلم أن زيت الأفوكادو مهدئ بشكل طبيعي، في حين أن استخدام العسل يساهم في تطهير الجلد من الجراثيم، كما أنه مضاد للالتهابات، يتم صنعه من خلال هرس نصف أفوكادو، 3 ملاعق صغيرة من العسل، و 2 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة في وعاء، وقومي بتدليك الجسم برفق على بشرة رطبة، ومن ثم يشطف باستخدام الماء الدافئ.

مقشر الجسم بالحليب واللوز

إذا كان جسمك يحتوي على أماكن دهنية، أو عرضة لظهور الحبوب، يعتبر هذا المقشر مهدئ للحبوب، كما يساهم في امتصاص الدهون، ويساعد ايضًا في التخلص من الجلد الميت، يتم صنعه من خلال خلط نصف كوب من اللوز، و2 ملاعق كبيرة من الحليب البودر كامل الدسم، ويوزع على الجلد ويترك لينشف ومن ثم يتم فركه.

مقشر الجسم بالسكر البني مع زيت جوز الهند

عادة ما يحتاج الجسم إلى التخلص من الجلد الميت بعد مرور أسبوعين، وقد تتطلب بعض الأماكن الجافة أكثر اهتمامًا مثل الكوع والركبة والكعب، ويساعد السكر البني وجوز الهند في التخلص من الجلد الميت، وترطيب الجسم لفترة طويلة، ويتم صنعه من خلال وضع كوب من السكر البني مع نصف كوب زيت جوز الهند.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا